ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя председателя Службы внешней разведки
Источник:"РБК-Украина"
Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл суд о восстановлении в должности. Его иск полностью удовлетворили.
Иск удовлетворил Окружной административный суд Киева. Судебный процесс длился около 2 лет.
Кстати Суд отменил указ об увольнении главы Службы внешней разведки Семочко, – СМИ
Как рассматривали дело
Дело по иску Семочко открыли еще в ноябре 2019 года. Однако в декабре приостановили до вынесения вердикта Верховного Суда. Дело в том, что инстанция параллельно рассматривала законность указа пятого президента Петра Порошенко о его увольнении.
В начале 2021 года Верховный Суд признал, что указ был незаконным. Аргументировали это тем, что Семочко якобы во время увольнения находился на больничном. Поэтому в мае 2021 года ОАСК возобновил рассмотрение иска, а уже 11 августа вынес решение. Суд полностью удовлетворил иск Семочко.
Подробнее о решении ОАСК
ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности заместителя председателя СВР. Его восстановили в должности с 3 сентября 2019 года.
Кто такой Сергей Семочко?Мужчина работал в органах государственной безопасности еще со времен создания СБУ. Был главой Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в течение 2015 – 2017 годов. Также работал руководителем Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017 – 2018. С июля 2018 года был первым заместителем главы Службы внешней разведки.
Расследование о Семочко: что надо знать
- В 2018 году журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование о Сергее Семочко.
- СМИ выяснили, что чиновник имеет состояние, которое невозможно объяснить официальными доходами. Кроме того, утверждали, что его ближайшие родственники получили гражданство России и ведут бизнес в оккупированном Крыму.
- Сам Семочко прокомментировал материал издания. Он записал видеообращение, в котором обвинил журналистов во лжи.
- После этого Семочко встретился с Порошенко. Президент уволил его 12 апреля 2019 года.
- В июне 2020 года офис Генпрокуратуры объявил подозрение пятому президенту о назначении Семочко.