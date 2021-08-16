ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя председателя Службы внешней разведки

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко выиграл суд о восстановлении в должности. Его иск полностью удовлетворили.

Иск удовлетворил Окружной административный суд Киева. Судебный процесс длился около 2 лет.

Кстати Суд отменил указ об увольнении главы Службы внешней разведки Семочко, – СМИ

Как рассматривали дело

Дело по иску Семочко открыли еще в ноябре 2019 года. Однако в декабре приостановили до вынесения вердикта Верховного Суда. Дело в том, что инстанция параллельно рассматривала законность указа пятого президента Петра Порошенко о его увольнении.

В начале 2021 года Верховный Суд признал, что указ был незаконным. Аргументировали это тем, что Семочко якобы во время увольнения находился на больничном. Поэтому в мае 2021 года ОАСК возобновил рассмотрение иска, а уже 11 августа вынес решение. Суд полностью удовлетворил иск Семочко.

Подробнее о решении ОАСК

ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности заместителя председателя СВР. Его восстановили в должности с 3 сентября 2019 года.

Кто такой Сергей Семочко? Мужчина Мужчина работал в органах государственной безопасности еще со времен создания СБУ. Был главой Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в течение 2015 – 2017 годов. Также работал руководителем Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017 – 2018. С июля 2018 года был первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Расследование о Семочко: что надо знать