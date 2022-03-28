Об обороне и санкциях: Зеленский снова поговорил с Трюдо

Владимир Зеленский вечером 28 марта провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Политики обсудили сотрудничество в сфере обороны и новые санкции против России.

Президент также поблагодарил премьер-министра Канады за готовность рассмотреть дополнительную макрофинансовую помощь для украинского государства.

Читайте также Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

Обсудил с Джастином Трюдо сотрудничество Украины и Канады в сферах обороны и санкционного давления на Россию,

– отметил Владимир Зеленский.

Кроме этого, проинформировал премьера Канады о преступлениях России и ходе переговорного процесса.

Обращение Зеленского к миру относительно войны в Украине: смотрите видео