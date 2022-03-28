Об обороне и санкциях: Зеленский снова поговорил с Трюдо
28 марта 2022 , 23:13Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в твиттере
Владимир Зеленский вечером 28 марта провел телефонный разговор с Джастином Трюдо. Политики обсудили сотрудничество в сфере обороны и новые санкции против России.
Президент также поблагодарил премьер-министра Канады за готовность рассмотреть дополнительную макрофинансовую помощь для украинского государства.
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Обсудил с Джастином Трюдо сотрудничество Украины и Канады в сферах обороны и санкционного давления на Россию,
– отметил Владимир Зеленский.
Кроме этого, проинформировал премьера Канады о преступлениях России и ходе переговорного процесса.
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