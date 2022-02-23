При каких условиях в Украине отменят карантинные ограничения и как в этом могут помочь обычные граждане? На какой стадии разработки находится украинская COVID-вакцина и планируют ли включить прививку от коронавируса в календарь обязательных прививок?

Действительно ли Алексей Сукач из Харькова 18 раз вакцинировался против COVID-19, и как дополнительные бустерные дозы влияют на иммунитет человека? На эти и не только вопросы в рамках проекта "Интервью 24" ответил Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.

Стены зала Минздрава украшают фотографии медицинской тематики, на которых изображены врачи и другие медработники. После непродолжительного ожидания начинаем говорить с главой ведомства о насущных вопросах.

Интересно знать Вакцинация от гриппа: почему это важно во время пандемии COVID-19

Смотрите видео с Виктором Ляшко в видеоформате

Темпы вакцинации и отмена COVID-ограничений

Довольны ли вы темпами вакцинации за последний год? Если нет, то почему?

Я доволен темпами вакцинации. Можно ли было сделать лучше? Наверное, да. Но если мы посмотрим на темпы вакцинации, то поймем, что массовая вакцинация против коронавирусной болезни у нас началась в середине лета 2021 года.

За этот период времени были довольно успешные месяцы. Например, в ноябре мы вакцинировали более семи миллионов. Есть и недостаточно успешные месяцы, когда мы вакцинировали менее миллиона человек. Скорость преодоления пандемии и скорость отказа от карантинных ограничений зависит от того, как люди приходят в кабинеты прививок и центров массовой вакцинации.

Чем больше будет вакцинированных людей, тем скорее мы избавимся от масок на лице, проверки COVID-сертификатов и других вещей, которые сегодня сдерживают и показывают нам эту пандемическую жизнь.

Важно В ВОЗ заявили об угрозе нового опасного COVID-штамма

Теперь это – сознательный выбор каждого украинца, который можно сделать уже сегодня. Взять и пойти в кабинет прививок. Там есть вакцины на выбор. Можно выбрать мРНК-вакцину, инактивированный препарат против коронавируса или любые другие вакцины, если они есть в этом кабинете прививок. И (потом – 24 канал) вакцинироваться.

Виктор Ляшко: "Следующий эпидсезон острых респираторных вирусных инфекций начнется, как и всегда, с началом сороковой недели года" / Архивное фото Валентины Полищук, 24 канал

Накануне во время брифинга вы заявили, что более 50% украинцев получили по крайней мере одну дозу COVID-вакцины. По вашим словам, для полного ослабления ограничений нужно, чтобы в стране насчитывалось не менее 70% полностью вакцинированных. Вы сказали, что это позволит не применять карантинные ограничения на весенне-летний период.

По вашему мнению, успеем ли мы достичь таких показателей к началу весны или лета? Если нет, то когда это произойдет?

Наша цель – семьдесят процентов вакцинированного взрослого населения. Могут ли быть отменены эпидемические ограничения уже весной, летом? Да, могут. Мы сейчас следим за тем, что происходит в странах, в которых смягчили или отменили карантинные ограничения. Достаточно детально изучаем ситуацию в Великобритании, Дании, Франции и Германии для того, чтобы впоследствии имплементировать эти отмены карантинных ограничений в Украине.

Следующий эпидсезон острых респираторных вирусных инфекций начнется, как и всегда, с началом сороковой недели года. Именно тогда растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Прогнозируем, что увеличится и количество больных коронавирусом, если до сих пор не будет никаких мутаций. Предлагаем всем сделать прививку имеющимися на сегодня вакцинами, чтобы мы с оптимизмом смотрели в следующий эпидсезон.

Параллельно мы рассматриваем два процесса – отмену карантинных ограничений и наращивание темпов вакцинации. Это поможет нам дойти до коллективного иммунитета, не полноценного, а такого, который позволит с оптимизмом смотреть в следующий эпидсезон и не бояться (появления – 24 канал) коллапса в системе здравоохранения.

Читайте также Какой будет заболеваемость в начале марта: в НАН дали новый прогноз распространения COVID-19

Карантинные ограничения могут отменить, если мы даже не достигнем отметки в 70%? Все будет зависеть от количества больных, которое будет в течение эпидсезона весной?

Можем смягчить (карантинные ограничения – 24 канал), а отменим только, если будут большие уровни охвата прививками.

На какой стадии разработка украинской вакцины

Виктор Ляшко: "Вопросы разработки украинской вакцины у нас на повестке дня" /Архивное фото Валентины Полищук, 24 канал

В сентябре 2020 года Институт биологии клетки НАН Украины во Львове получил грант в 9,5 миллиона гривен от Национального фонда исследований на разработку вакцины против COVID-19. Уже известно, что препарат тестировали на мышах в польском институте в Гданьске на иммуногенность. На какой стадии сейчас разработка этой вакцины и когда украинцы уже смогут воспользоваться ею?

Мы выделили (9,5 миллиона гривен – 24 канал) только львовскому институту, который разрабатывает субъединичную вакцину (препарат, который содержит "осколки" бактерий и вирусов, а не целый микроорганизм, – 24 канал) на основе белка. Он выделяется после выращивания на определенных видах дрожжей. Недавно львовский институт посетил главный государственный санитарный врач Украины (Игорь Кузин – 24 канал). Он оценил технологии и перспективы дальнейшей разработки именно этой вакцины против коронавирусной болезни.

У нас есть сейчас некоторые предложения. Я думаю, что мы в коммуникации выйдем уже совместно с директором Института по дальнейшей разработке этой вакцины. Но вопрос украинской разработки вакцины у нас на повестке дня. Мы ожидаем, что в середине весны с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине.

Обратите внимание! В конце 2021 года руководитель Института Андрей Сибирный пожаловался в комментарии "Суспільному", что разработка украинской вакцины против коронавируса затормозилась из-за отсутствия финансирования и интереса со стороны государства.

Включат ли прививки от коронавируса в календарь профилактических прививок?

Все зависит от того, как будет развиваться эпидемическая ситуация в отношении коронавирусной болезни. Сейчас мы рассматриваем вопрос включения в (обязательный – 24 канал) календарь прививок вакцины против гриппа для определенных категорий – профессиональных категорий, а также для групп риска.

Календарь профилактических прививок в Украине / инфографика 24 канала

В 2020–2021 годах Украина впервые закупала за государственные средства вакцины против гриппа, которые передавала для бесплатного использования медицинским работникам, а также педагогам из групп риска. То есть людям старшего и пожилого возраста, а также людям, у которых есть хронические болезни.

В дальнейшем мы хотим поддержать эту практику и ввести ее в (обязательный – 24 канал) календарь прививок. Если коронавирус будет переходить в эндемичические заболевания, а не оставаться среди эпидемических, то мы готовы это рассмотреть.

У нас существует приказ Минздрава, в котором указаны названия профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. В то же время вакцина против коронавируса не включена в обязательный календарь прививок. И люди пользуются этой юридической коллизией в судах, чтобы оспаривать вакцинацию…

Есть вопросы обязательных прививок, которые проводят согласно возрасту. Определены десять антигенов. В приказе Министерства здравоохранения, который разработан на основании Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", говорится, что в случае необходимости принимается решение о проведении обязательных прививок. Это решение одобряют на основании представления главного государственного санитарного врача Украины.

Если коронавирус будет переходить в эндемические заболевания, а не оставаться среди эпидемических, то Минздрав может включить COVID-вакцинацию в календарь прививок, говорит министр / архивное фото Валентины Полищук, 24 канал

Все изменения, которые есть в приказе, а также перечень профессий разработаны четко и в соответствии с национальным законодательством – законом и подзаконными актами. Те решения, которые принимают сегодня суды, являются решениями первой инстанции.

Мы с Министерством юстиции внимательно отслеживаем эти вопросы и в случае, если этот вопрос будут рассматривать в апелляционных судах высшей инстанции, то там будет включена как позиция Министерства здравоохранения, так и позиция Министерства юстиции.

Одобрение дополнительного "бустера" и его влияние на иммунитет

Накануне в Израиле разрешили четвертую дозу вакцины против COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом. Планируете ли вы рекомендовать украинцам вакцинироваться в четвертый раз? Когда это произойдет?

Сегодня в Украине четко прописано, что надо вакцинироваться два раза. В дальнейшем мы предусмотрели, что через шесть месяцев нужно сделать бустерную прививку. Это является рекомендацией. После рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний мы примем решение, принимать ли еще одну бустерную дозу или просто добавить прививку от коронавируса в обязательный календарь прививок.

Информация о бустерной дозе вакцины / Инфографика 24 канала

Сегодня мы (рекомендуем – 24 канал) вакцинироваться от гриппа накануне каждого эпидсезона для того, чтобы обновить штамм, который прогнозируемо будет циркулировать в течение этого эпидсезона.

По вашему мнению, не будут ли ослаблять эти постоянные курсы ревакцинации иммунитет человека?

Это – вопрос к ученым. Мы руководствуемся разработками и наших ученых, и Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Последняя является независимой от Министерства здравоохранения, но предоставляет предложения Минздраву по всем вопросам, которые касаются иммунопрофилактики.

Человеческий фактор и лекарство против коронавируса

Противовирусные COVID-препараты прямого действия могут помочь преодолеть пандемию коронавируса / Архивное фото Валентины Полищук, 24 канал

Алексей Сукач из Харькова заявил, что он 18 раз вакцинировался от коронавируса по просьбе семейного врача. Подтвердите или опровергните это утверждение.

Электронная система здравоохранения четко позволяет выявлять такие случаи, если кто-то вакцинировался. Если вы приходите к своему врачу, в пункт прививки или центр массовой вакцинации с паспортом, то после введения этих данных четко видно, сколько (раз – 24 канал) человек вакцинировался против коронавирусной болезни. Здесь все зависит от человеческого фактора – кто и что делает.

Обратите внимание! Helsi – медицинская информационная система для учреждений здравоохранения и медицинский портал для пациентов в Украине. Сервис хранит также данные не только о проведенной вакцинации от коронавируса, но и гриппа и других. Официальные данные хранятся в электронной системе здравоохранения

То есть вы не можете опровергнуть заявление Алексея Сукача?

Я детально не разбирался с этим случаем – кто и что мог сделать. Но говорю, что сегодня у врача или у медицинской сестры, которые проводят прививки, есть все инструменты для того, чтобы посмотреть и отслеживать все данные о проведении прививок. Не нужно уже сейчас носиться с бумажкой, как это было раньше. Сейчас это уже делает электронная система здравоохранения.

Накануне в Украину поступил препарат от COVID-19 "Молнупиравир". Еще должны лекарства доставить. Насколько они нам нужны и насколько эффективны в борьбе против коронавируса? Хватит ли нам этого количества, которое есть сейчас? Если да, то на какой период?

На данный момент мы законтрактованы на триста тысяч курсов "Молнупиравира" и на триста тысяч курсов "Паксловида". Хватит ли? Сейчас хватает. В случае необходимости у нас контракты с возможностью пролонгации. Они нужны? Да, нужны, поскольку они позволяют при приеме в первые дни на амбулаторном приеме предотвратить течение болезни в средней тяжести или тяжелое состояние, которое в дальнейшем будет требовать госпитализации.

Наша главная цель – уменьшить нагрузку во время пандемии на систему здравоохранения. Поэтому такие препараты, противовирусные препараты прямого действия, нам позволяют это сделать. Также это – один из так называемых триггеров, который нам позволяет говорить о том, что мы на пороге преодоления пандемии, ведь появились препараты прямого действия, эффективные вакцины.

Штаммы уже теряют свою агрессивность. Если мы все будем прислушиваться к советам врачей, вовремя принимать таблетки, вакцинироваться, если это прописано, соблюдать карантинные ограничения, то мы преодолеем коронавирусную болезнь.

"Интервью 24" – новый проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.



Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Актуальная статистика вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 людей;

Бустерные прививки в целом в стране получили около 702 тысяч человек, то есть они продолжили защиту вакцины и действие "зеленого" сертификата;

За последние сутки прививки против коронавируса получили почти 63 тысячи человек.

Как украинцы относятся к вакцинации бустерной дозой: смотрите видео