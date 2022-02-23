За яких умов в Україні скасують карантинні обмеження та як у цьому можуть допомогти звичайні громадяни? На якій стадії розробки перебуває українська COVID-вакцина та чи планують включити щеплення від коронавірусу до Календаря обов’язкових щеплень?

Чи дійсно Олексій Сукач з Харкова 18 разів вакцинувався проти COVID-19 та як додаткові бустерні дози впливають на імунітет людини? На ці та не тільки питання в рамках проєкту "Інтерв’ю 24" відповів Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України.

Стіни зали МОЗ прикрашають фотографії медичної тематики, на яких зображені лікарі та інші медпрацівники. Після нетривалого очікування починаємо говорити з очільником відомства про нагальні питання.

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Темпи вакцинації та скасування COVID-обмежень

Чи задоволені ви темпами вакцинації за останній рік? Якщо ні, то чому?

Я задоволений темпами вакцинації. Чи можна було б зробити краще? Напевно, так. Але якщо ми подивимось на темпи вакцинації, то зрозуміємо, що масова вакцинація проти коронавірусної хвороби в нас розпочалась в середині літа 2021 року.

За цей період часу були досить успішні місяці. Наприклад, у листопаді ми вакцинували більш ніж сім мільйонів. Є й не досить успішні місяці, коли ми вакцинували менше мільйона людей. Швидкість подолання пандемії та швидкість відмови від карантинних обмежень залежить від того, як люди приходять до кабінетів щеплень і центрів масової вакцинації.

Чим більше буде вакцинованих людей, тим швидше ми позбавимось масок на обличчі, перевірки COVID-сертифікатів і інших речей, які сьогодні стримують і показують нам оце пандемічне життя.

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Тепер це – свідомий вибір кожного українця, який можна зробити уже сьогодні. Взяти і піти до кабінету щеплень. Там є вакцини на вибір. Можна вибрати мРНК-вакцину, інактивований препарат проти коронавірусу або будь-які інші вакцини, якщо вони є в цьому кабінеті щеплень. І (потім – 24 канал) вакцинуватися.



Віктор Ляшко: "Наступний епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочнеться, як і постійно, з початком сорокового тижня року" / Архівне фото Валентини Поліщук, 24 канал

Напередодні під час брифінгу ви заявили, що понад 50% українців отримали принаймні одну дозу COVID-вакцини. За вашими словами, для повного послаблення обмежень потрібно, щоб в країні налічувалося не менше 70% повністю вакцинованих. Ви сказали, що це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період.

На вашу думку, чи встигнемо ми досягнути таких показників до початку весни чи літа? Якщо ні, то коли це станеться?

Наша мета – сімдесят відсотків вакцинованого дорослого населення. Чи можуть бути скасовані епідемічні обмеження вже весною, літом? Так, можуть. Ми зараз слідкуємо за тим, що відбувається в країнах, у яких пом’якшили або скасували карантинні обмеження. Досить детально вивчаємо ситуацію у Великій Британії, Данії, Франції та Німеччині для того, щоб згодом імплементувати ці скасування карантинних обмежень в Україні.

Наступний епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочнеться, як і постійно, з початком сорокового тижня року. Саме тоді зростає захворюваність на ГРВІ та грип. Прогнозуємо, що збільшиться й кількість хворих на коронавірус, якщо до цього часу не буде ніяких мутації. Пропонуємо всім зробити щеплення наявними на сьогодні вакцинами, щоб ми з оптимізмом дивилися в наступний епідсезон.

Паралельно ми розглядаємо два процеси – скасування карантинних обмежень та нарощування темпів вакцинації. Це допоможе нам дійти до колективного імунітету – не повноцінного, а такого, який дозволить з оптимізмом дивитися в наступний епідсезон і не боятися (появи – 24 канал) колапсу у системі охорони здоров'я.

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Карантинні обмеження можуть скасувати, якщо ми навіть не досягнемо позначки у 70%? Все залежатиме від кількості хворих, яку ми матимемо впродовж епідсезону навесні?

Можемо пом’якшити (карантинні обмеження – 24 канал), а скасуємо тільки, якщо будуть великі рівні охоплення щепленнями.

На якій стадії розробка української вакцини



Віктор Ляшко: "Питання розробки української вакцини в нас – на порядку денному" /Архівне фото Валентини Поліщук, 24 канал

У вересні 2020 року Інститут біології клітин НАН України у Львові отримав грант у 9,5 мільйона гривень від Національного фонду досліджень на розробку вакцини проти COVID-19. Вже відомо, що препарат тестували на мишах у польському інституті у Гданську на імуногенність. На якій стадії зараз розробка цієї вакцини та коли українці вже зможуть скористатися нею?

Ми виділили (9,5 мільйона гривень – 24 канал) тільки львівському інституту, який розробляє субодиничну вакцину (препарат, який містять "уламки" бактерій і вірусів, а не цілий мікроорганізм, – 24 канал) на основі білка. Він виділяється після вирощування на певних видах дріжджів. Нещодавно львівський інститут відвідав головний державний санітарний лікар України (Ігор Кузін – 24 канал). Він оцінив технології та перспективи подальшої розробки саме цієї вакцини проти коронавірусної хвороби.

В нас є зараз деякі пропозиції. Я думаю, що ми в комунікації вийдемо вже спільно з директором Інституту щодо подальшої розробки цієї вакцини. Але питання розробки української вакцини в нас – на порядку денному. Ми очікуємо, що в середині весни з лінії зійде перша українська вакцина, вироблена в Україні.

Зверніть увагу! Наприкінці 2021 року керівник Інституту Андрій Сибірний поскаржився у коментарі "Суспільному ", що розробка української вакцини проти коронавірусу загальмувалася через відсутність фінансування й зацікавленості з боку держави.

Чи включать щеплення від коронавірусу до Календаря профілактичних щеплень?

Все залежить від того, як розвиватиметься епідемічна ситуація щодо коронавірусної хвороби. Зараз ми розглядаємо питання включення до (обов’язкового – 24 канал) календаря щеплень вакцини проти грипу для певних категорій – професійних категорій, а також для груп ризику.



Календар профілактичних щеплень в Україні / Інфографіка 24 каналу

У 2020-2021 роках Україна вперше закуповувала за державні кошти вакцини проти грипу, які передавала для безкоштовного використання медичним працівникам, а також педагогам з груп ризику. Тобто людям старшого та похилого віку, а також людям, у яких є хронічні хвороби.

Надалі ми хочемо підтримати цю практику та ввести її до (обов’язкового – 24 канал) Календаря щеплень. Якщо коронавірус переходитиме в ендемічні захворювання, а не залишатиметься серед епідемічних, то ми готові це розглянути.

У нас існує наказ МОЗ, в якому вказані назви професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Водночас вакцина проти коронавірусу не включена до обов’язкового календаря щеплень. І люди користуються цією юридичною колізією в судах, аби оскаржувати вакцинацію…

Є питання обов’язкових щеплень, які проводять згідно з віком. Визначено десять антигенів. У наказі міністерства охорони здоров’я, який розроблений на підставі Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", йдеться, що у разі необхідності ухвалюється рішення про проведення обов’язкових щеплень. Це рішення схвалюють на підставі подання головного державного санітарного лікаря України.



Якщо коронавірус переходитиме в ендемічні захворювання, а не залишатиметься серед епідемічних, то МОЗ може включити COVID-вакцинацію до Календаря щеплень, каже міністр / Архівне фото Валентини Поліщук, 24 канал

Усі зміни, які є в наказі, а також перелік професій розроблені чітко і відповідно до національного законодавства – закону і підзаконних актів. Ті рішення, які ухвалюють сьогодні суди, є рішеннями першої інстанції.

Ми з Міністерством юстиції уважно відслідковуємо ці питання і в разі, якщо це питання розглядатимуть в апеляційних судах вищої інстанції, то там буде включена як позиція Міністерства охорони здоров’я, так і позиція Міністерства юстиції.

Схвалення додаткового "бустера" та його вплив на імунітет

Напередодні в Ізраїлі дозволили четверту дозу вакцини проти COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Чи плануєте ви рекомендувати українцям вакцинувати вчетверте? Коли це станеться?

Сьогодні в Україні чітко прописано, що треба вакцинуватися два рази. Надалі ми передбачили, що через шість місяців потрібно зробити бустерне щеплення. Це є рекомендацією. Після рекомендацій від Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського центру профілактики та контролю захворювань ми ухвалимо рішення, чи схвалювати ще одну бустерну дозу або просто додати щеплення від коронавірусу до обов’язкового календаря щеплень.



Інформація про бустерну дозу вакцини / Інфографіка 24 каналу

Сьогодні ми (рекомендуємо – 24 канал) вакцинуватися від грипу напередодні кожного епідсезону для того, щоб оновити штам, який прогнозовано буде циркулювати протягом цього епідсезону.

На вашу думку, чи не послаблюватимуть ці постійні курси ревакцинації імунітет людини?

Це – питання до науковців. Ми керуємся розробками і наших науковців, і Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Остання є незалежної від Міністерства охорони здоров’я, але надає пропозиції МОЗ щодо всіх питань, які стосуються імунопрофілактики.

Людський фактор та ліки проти коронавірусу



Противірусні COVID-препарати прямої дії можуть допомогти подолати пандемію коронавірусу / Архівне фото Валентини Поліщук, 24 канал

Олексій Сукач з Харкова заявив, що він 18 разів вакцинувався від коронавірусу на прохання сімейного лікаря. Підтвердіть чи спростуйте це твердження.

Електронна система охорони здоров’я чітко дозволяє виявляти такі випадки, якщо хтось вакцинувався. Якщо ви приходите до свого лікаря, пункту щеплення чи центру масової вакцинації з паспортом, то після введення цих даних чітко видно, скільки (разів – 24 канал) людина вакцинувалася проти коронавірусної хвороби. Тут все залежить від людського фактору – хто і що робить.

Зверніть увагу! Helsi – медична інформаційна система для закладів охорони здоров'я та медичний портал для пацієнтів в Україні. Сервіс зберігає й дані не лише про проведену вакцинацію від коронавірусу, а й грипу на інших. Офіційні дані зберігаються в електронній системі охорони здоров'я

Тобто ви не можете спростувати заяву Олексія Сукача?

Я детально не розбирався з цим конкретним випадком – хто та що міг зробити. Але кажу, що сьогодні у лікаря або в медичної сестри, які проводять щеплення, є всі інструменти для того, щоб подивитися та відслідковувати всі дані про проведення щеплень. Не потрібно вже зараз носитись з папірцем, як це було раніше. Зараз це вже робить електронна система охорони здоров’я.

Напередодні до України надійшов препарат від COVID-19 "Молнупіравір". Ще мають ліки доставити. Наскільки вони нам потрібні та наскільки є ефективні у боротьбі проти коронавірусу? Чи вистачить нам цієї кількості, яка є зараз? Якщо так, то на який період?

На даний момент ми законтрактовані на триста тисяч курсів "Молнупіравіру" та на триста тисяч курсів "Паксловіду". Чи вистачить? Наразі вистачає. У разі потреби у нас контракти з можливістю пролонгації. Чи вони потрібні? Так, потрібні, оскільки вони дозволяють при прийомі у перші дні на амбулаторному прийомі запобігти перебігу хвороби в середній тяжкості або важкий стан, який надалі буде потребувати госпіталізації.

Наша головна мета зменшити навантаження під час пандемії на систему охорони здоров’я. Тому такі препарати, противірусні препарати прямої дії, нам дозволяють це зробити. Також це – один із так званих тригерів, який нам дозволяє говорити про те, що ми на порозі подолання пандемії, адже з’явилися препарати прямої дії, ефективні вакцини.

Штами вже втрачають свою агресивність. Якщо ми всі прислуховуватимемося до порад лікарів, вчасно прийматимемо таблетки, вакцинуватимемося, якщо це прописано, дотримуватимемося карантинних обмежень, то ми подолаємо коронавірусну хворобу.

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Авторка проєкту – заступниця головного редактора сайту Анастасія Зазуляк .

Актуальна статистика вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей;

Бустерне щеплення загалом в країні отримали близько 702 тисячі людей, тобто вони продовжили захист вакцини та дію "зеленого" сертифікату;

За останню добу щеплення проти коронавірусу отримали майже 63 тисячі людей.

Як українці ставляться до вакцинації бустерною дозою: дивіться відео