Добова статистика вакцинації

Так, за добу 22 лютого, щеплення проти коронавірусу отримали 62 935 людей. Зокрема, першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина.

Увага В Україні 25 тисяч інфікованих і понад 3 тисячі госпіталізованих з COVID-19

Також, за даними МОЗ, додаткову дозу отримали 598 людей, а бустерну дозу – 18 422 людини.

Щеплення проводили 914 мобільних бригад з імунізації, 3 266 пунктів щеплення та 417 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей.

Додаткову дозу для посилення дії вакцини, потребували понад 27, 4 тисячі людей.

Відомо, що бустерне щеплення загалом в країні отримали близько 702 тисячі людей, тобто вони продовжили захист вакцини та дію "зеленого" сертифікату.

Загалом в Україні провели 31 617 039 щеплень.

Які вакцини обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,

Coronavac – 5 004 363,

AstraZeneca – 1 639 788,

Moderna – 1 542 738,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Важливо! Держави ЄС ухвалили нові рекомендації для держав-членів щодо допуску вакцинованих мандрівників. Зокрема, йдеться про відкриття для людей, які щеплені китайською вакциною CoronaVac.



​Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу