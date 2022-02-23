Добова статистика вакцинації
Так, за добу 22 лютого, щеплення проти коронавірусу отримали 62 935 людей. Зокрема, першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина.
Увага В Україні 25 тисяч інфікованих і понад 3 тисячі госпіталізованих з COVID-19
Також, за даними МОЗ, додаткову дозу отримали 598 людей, а бустерну дозу – 18 422 людини.
Щеплення проводили 914 мобільних бригад з імунізації, 3 266 пунктів щеплення та 417 центрів вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей.
Додаткову дозу для посилення дії вакцини, потребували понад 27, 4 тисячі людей.
Відомо, що бустерне щеплення загалом в країні отримали близько 702 тисячі людей, тобто вони продовжили захист вакцини та дію "зеленого" сертифікату.
Загалом в Україні провели 31 617 039 щеплень.
Які вакцини обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,
- Coronavac – 5 004 363,
- AstraZeneca – 1 639 788,
- Moderna – 1 542 738,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу