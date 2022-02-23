Суточная статистика вакцинации

Так, за сутки 22 февраля, прививки против коронавируса получили 62 935 человек. В частности, первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек.

Внимание В Украине 25 тысяч инфицированных и более 3 тысяч госпитализированных с COVID-19

Также, по данным Минздрава, дополнительную дозу получили 598 человек, а бустерную дозу – 18 422 человека.

Прививки проводили 914 мобильных бригад по иммунизации, 3 266 пунктов прививки и 417 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 людей.

Дополнительную дозу для усиления действия вакцины, требовали более 27, 4 тысячи человек.

Известно, что бустерные прививки в целом в стране получили около 702 тысячи человек, то есть они продолжили защиту вакцины и действие "зеленого" сертификата.

Всего в Украине провели 31 617 039 прививок.

Какие вакцины выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,

Coronavac – 5 004 363,

AstraZeneca – 1 639 788,

Moderna – 1 542 738,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Важно! Государства ЕС приняли новые рекомендации для государств-членов по допуску вакцинированных путешественников. В частности, речь идет об открытии для людей, которые привиты китайской вакциной CoronaVac.

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Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала