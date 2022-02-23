Суточная статистика вакцинации
Так, за сутки 22 февраля, прививки против коронавируса получили 62 935 человек. В частности, первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу – 27 071 человек.
Внимание В Украине 25 тысяч инфицированных и более 3 тысяч госпитализированных с COVID-19
Также, по данным Минздрава, дополнительную дозу получили 598 человек, а бустерную дозу – 18 422 человека.
Прививки проводили 914 мобильных бригад по иммунизации, 3 266 пунктов прививки и 417 центров вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 людей.
Дополнительную дозу для усиления действия вакцины, требовали более 27, 4 тысячи человек.
Известно, что бустерные прививки в целом в стране получили около 702 тысячи человек, то есть они продолжили защиту вакцины и действие "зеленого" сертификата.
Всего в Украине провели 31 617 039 прививок.
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,
- Coronavac – 5 004 363,
- AstraZeneca – 1 639 788,
- Moderna – 1 542 738,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала