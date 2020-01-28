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      Об очередном разведении войск, или тени Давоса над Донбассом

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      Как нанятые Россией боевики "готовятся" к разведению войск / mil.gov.ua

      24 января в годовщину обстрела микрорайона "Восточный" в Мариуполе США призвали РФ вывести войска и обеспечить прекращение огня на Донбассе.

      Впрочем, представители вооруженных формирований РФ наглядно демонстрируют, что не собираются выполнять договоренности "нормандской четверки". Более того, готовятся к новому этапу активных боевых действий на Донбассе.

      Читайте также: Как только ОБСЕ уезжает – начинаются обстрелы, – Гайдай о ситуации на Донбассе

      Так, например, 16 января 2020 года беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал минимум 650 противотанковых мин, которые принадлежат российским вооруженным формированиям в пределах участка разведения в районе н. п. Золотое. А уже 22 января пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что жители Золотого-4 (Попаснянский р-н Луганская обл.) пятые сутки остаются без света из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ).

      По оценкам украинских военных, участок между населенными пунктами Золотое-4 и Орехово является одним из самых горячих не только на Луганском направлении.

      Аналогичная ситуация сейчас и в районе Петровского и Богдановки, где осенью 2019 года произошло разведение сил. В ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 22 января говорится о том, что БПЛА миссии в районе разведения сил у Петровского было зафиксировано два новых блиндажа. Кроме того, в пределах участка разведения войск наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 12 мин.

      24 января на блокпосте примерно за 3 км севернее участка разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ снова запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении этого населенного пункта.

      Показательно, что увеличение интенсивности обстрелов со стороны представителей вооруженных формирований РФ происходит на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что война на Востоке страны может прекратиться, если этого захотят все стороны.

      Мы пока не смогли полностью прекратить огонь и до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю "пока". Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она закончится завтра. Украина защищает свою землю,
      – подчеркнул Зеленский.

      Сейчас, несмотря на постоянные обстрелы со стороны представителей вооруженных формирований РФ, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Минске предлагает для очередного этапа разведения живой силы и техники на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутове", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки). По словам Бондаря, на участках, предложенных украинской стороной, гражданского населения, которое может после разведения оказаться в так называемой "серой зоне", нет.

      Относительно "серой зоны", которой нет, а точнее, не было. Стоит напомнить, что по состоянию на январь 2019 года ВСУ взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе. От конца 2017 года известно о взятии ВСУ под контроль таких населенных пунктов: Майский, Гладосове, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Екатериновка, Южное, Золотое-4, Шумы, Свободное.

      К сожалению, картина изменилась. И изменилась она не в пользу Украины. Сегодня, фактически, Украиной в одностороннем порядке выполняются задачи, которые были определены "нормандским форматом". Политика примирения с РФ за счет украинских интересов и очередных уступок не решит вопрос деоккупации Донбасса. И, главное, не решит вопрос наполнения его украинским содержанием.

      Украинским по духу и содержанию Донбасс станет тогда, когда туда вернется украинская власть. Когда жизнь на Донбассе будет наполнена украинским содержанием, а не тем, что предлагается, – в виде разведения, реабилитации, легализации убийц украинских военных. К власти на Донбассе должны прийти украинская политическая элита, которая в корне изменит ситуацию в регионе.

      Рекомендуем ознакомиться: Украина предлагает три точки для разведения войск на Донбассе: перечень

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия Публикации ОБСЕ Нормандский формат
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