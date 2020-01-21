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      Как только ОБСЕ уезжает – начинаются обстрелы, – Гайдай о ситуации на Донбассе

      18 Читати новину українською
      Пророссийские боевики продолжают атаковать / ukrinform

      В ночной период пророссийские боевики усиленно обстреливают Станицу Луганскую, где накануне произошло разведение войск. Поэтому украинская сторона просит ОБСЕ проводить мониторинг не только днем, но и ночью.

      Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай на встрече с председателем ОБСЕ Эди Рамой на КПВВ "Станица Луганская". Их разговор касался усиления работы миссии на Донбассе, пишет hromadske.

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      Единственный вопрос, который для нас важен – продолжение миссии в ночной период. Наши военные тоже задали этот вопрос. Мы видим, что днем у нас тишина, а как только миссия уезжает, как только начинает темнеть, то начинаются обстрелы. Для нас сейчас главное именно это – мониторинг в ночное время. Мы задали этот вопрос, ждем ответ,
      – заявил Сергей Гайдай.

      Также Гайдай сообщил, что ОБСЕ сама захотела совершить визит на КПВВ "Станица Луганская".

      Кроме того, Гайдай не стал комментировать информацию о возможном разведении войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской. Он отметил, что сейчас в Минске стороны обсуждают различные вероятные участки разведения.

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      К слову, ТКГ на переговорах в Минске накануне якобы договорилась о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово". Украинская сторона также предлагала развести силы в районе моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, возле Новоселицы-2, вблизи КПВВ "Гнутово". Однако эти участки пока не утвердили.

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе:

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Ділянки розведення військ на Донбасі
      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Разведение войск ОБСЕ Новости Луганска
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