На КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, пытавшийся выехать из оккупированной территории

Во вторник, 21 января, на контрольном пункте въезда-выезда умер 84-летний мужчина. Пенсионеру стало плохо, когда он пытался пересечь КПВВ со стороны оккупированной боевиками части Донбасса.

О смерти пенсионера на пути из неподконтрольной территории сообщает благотворительный фонд "Право на защиту".

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Мужчине стало плохо около 8 часов утра после того, как он пересек восстановленный возле КПВВ мост. Представители "Красного креста" пытались оказать ему помощь до приезда скорой, но спасти пенсионера не удалось.

БФ "Право на защиту" выразил свои соболезнования родным, друзьям и близким погибшего мужчины.

Что известно о смертях на пунктах пропуска на Донбассе?

Смерти на пунктах пропуска на Донбассе не являются необычным явлением. Прежде всего из-за того, что едва ли не чаще всего линию разграничения пересекают люди пожилого возраста. Только в 2019 году на КПВВ умерли 27 человек.