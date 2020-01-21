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      На КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, пытавшийся выехать из оккупированной территории

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      На КПВВ "Станица Луганская" умер пенсионер / radiosvoboda.org

      Во вторник, 21 января, на контрольном пункте въезда-выезда умер 84-летний мужчина. Пенсионеру стало плохо, когда он пытался пересечь КПВВ со стороны оккупированной боевиками части Донбасса.

      О смерти пенсионера на пути из неподконтрольной территории сообщает благотворительный фонд "Право на защиту".

      Интересно: Стояла в очереди за украинской пенсией: на оккупированном Донбассе умерла сообщница боевиков

      Мужчине стало плохо около 8 часов утра после того, как он пересек восстановленный возле КПВВ мост. Представители "Красного креста" пытались оказать ему помощь до приезда скорой, но спасти пенсионера не удалось.

      БФ "Право на защиту" выразил свои соболезнования родным, друзьям и близким погибшего мужчины.

      Что известно о смертях на пунктах пропуска на Донбассе?
      Смерти на пунктах пропуска на Донбассе не являются необычным явлением. Прежде всего из-за того, что едва ли не чаще всего линию разграничения пересекают люди пожилого возраста. Только в 2019 году на КПВВ умерли 27 человек.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Жертвы Война на Донбассе
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