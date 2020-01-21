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      На КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, що намагався виїхати з окупованої території

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      На КПВВ "Станиця Луганська" помер пенсіонер / radiosvoboda.org

      У вівторок, 21 січня, на контрольному пункті в'їзду-виїзду помер 84-річний чоловік. Пенсіонерові стало погано, коли він намагався перетнути КПВВ з боку окупованої бойовиками частини Донбасу.

      Про смерть пенсіонера на шляху з непідконтрольної території повідомляє благодійний фонд "Право на захист".

      Цікаво: Стояла у черзі за українською пенсією: на окупованому Донбасі померла поплічниця бойовиків

      Чоловікові стало погано близько 8 години ранку після того, як він перетнув відновлений біля КПВВ міст. Представники "Червного хреста" намагалися надати йому допомогу до приїзду швидкої, але врятувати пенсіонера не вдалося.

      БФ "Право на захист" висловив свої співчуття рідним, друзям та близьким загиблого чоловіка.

      Що відомо про смерті на пунктах пропуску на Донбасі?Смерті на пунктах пропуску на Донбасі не є незвичним явищем. Найперше через те, що чи не найчастіше лінію розмежування перетинають люди літнього віку. Лише у 2019 році на КПВВ померли 27 людей.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Окуповані території
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