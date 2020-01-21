18:31
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Як тільки ОБСЄ від'їжджає – починаються обстріли, – Гайдай про ситуацію на Донбасі

      159 Читать новость на русском
      Проросійські бойовики продовжують атакувати / ukrinform

      У нічний період проросійські бойовики посилено обстрілюють Станицю Луганську, де напередодні відбулося розведення військ. Через це українська сторона просить ОБСЄ проводити моніторинг не тільки вдень, але й вночі.

      Про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на зустрічі із очільницею ОБСЄ Еді Рамою на КПВВ "Станиця Луганська". Їх розмова стосувалася посилення роботи місії на Донбасі, пише hromadske.

      Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ можуть працювати в інтересах РФ: шокуючі факти

      Єдине питання, яке для нас важливе — продовження місії у нічний період. Наші військові теж задали це питання. Ми бачимо, що днем у нас тиша, а як тільки місія від'їжджає, як тільки починає темніти, то починаються обстріли. Для нас зараз головне саме це — моніторинг в нічний час. Ми задали це питання, чекаємо на відповідь,
      – заявив Сергій Гайдай.

      Також Гайдай повідомив, що ОБСЄ сама захотіла здійснити візит до КПВВ "Станиця Луганська".

      Окрім того, Гайдай не став коментувати інформацію про можливе розведення військ у районі залізничного мосту у Станиці Луганській. Він наголосив, що зараз у Мінську сторони обговорють різні ймовірні ділянки розведення.

      Читайте також: : На КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, що намагався виїхати з окупованої території

      До слова, ТКГ на переговорах у Мінську напередодні нібито домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". Українська сторона також пропонувала розвести сили у районі мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, біля Новоселиці-2, поблизу КПВВ "Гнутове". Проте ці ділянки поки не затвердили.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Ділянки розведення військ на Донбасі
      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

      Україні оголосили війну: Клімкін відреагував на зміну конституції Росії
      сьогодні
      14881
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Розведення військ Новини Луганська ОБСЄ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:33 Megxit: що пишуть британські ЗМІ про відхід Гаррі та Меган від королівської родини
      Світлана Попова 573
      сьогодні , 15:39 Одіозного Онищенка судитимуть заочно: факти про олігарха-втікача
      Ірина Вихрущ 6054
      18 січня , 17:44 Гра на мільйон: де отримати великі призові в покерних онлайн-турнірах
      323
      сьогодні , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1371
      сьогодні , 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
      Анастасія Манюхіна 937
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук