Як тільки ОБСЄ від'їжджає – починаються обстріли, – Гайдай про ситуацію на Донбасі

У нічний період проросійські бойовики посилено обстрілюють Станицю Луганську, де напередодні відбулося розведення військ. Через це українська сторона просить ОБСЄ проводити моніторинг не тільки вдень, але й вночі.

Про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на зустрічі із очільницею ОБСЄ Еді Рамою на КПВВ "Станиця Луганська". Їх розмова стосувалася посилення роботи місії на Донбасі, пише hromadske.

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Єдине питання, яке для нас важливе — продовження місії у нічний період. Наші військові теж задали це питання. Ми бачимо, що днем у нас тиша, а як тільки місія від'їжджає, як тільки починає темніти, то починаються обстріли. Для нас зараз головне саме це — моніторинг в нічний час. Ми задали це питання, чекаємо на відповідь,

– заявив Сергій Гайдай.

Також Гайдай повідомив, що ОБСЄ сама захотіла здійснити візит до КПВВ "Станиця Луганська".

Окрім того, Гайдай не став коментувати інформацію про можливе розведення військ у районі залізничного мосту у Станиці Луганській. Він наголосив, що зараз у Мінську сторони обговорють різні ймовірні ділянки розведення.

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До слова, ТКГ на переговорах у Мінську напередодні нібито домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". Українська сторона також пропонувала розвести сили у районі мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, біля Новоселиці-2, поблизу КПВВ "Гнутове". Проте ці ділянки поки не затвердили.

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу