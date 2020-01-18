Спостерігачі ОБСЄ можуть працювати в інтересах РФ: шокуючі факти

На офіційній сторінці Операції об'єднаних сил у фейсбуці представники української сторони спільного центру з контролю та координації повідомили, що ОБСЄ у своїх звітах за 4 та 6 січня зманіпулювала чутливою інформацією щодо порушення домовленостей про відведення озброєння.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вказала як порушення наявність на підконтрольній території України за десятки кілометрів від лінії зіткнення зенітних ракетних комплексів "Оса".

Важливо! "Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України

В спільному центрі з контролю та координації підкреслили, що відповідно до мінських протоколів відведенню підлягають танки, артилерія, реактивні системи залпового вогню, тактичні ракети. Натомість про відведення зенітних ракетних комплексів у мінських протоколах не йдеться.

У щоденних звітах від 4 та 6 січня 2020 року командою СММ ОБСЄ продовжує надаватись недостовірна інформація щодо... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 7 січня 2020 р.



Також в спільному центрі підкреслили, що висвітлення такої інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими мають керуватися представники ОБСЄ при наданні інформації оборонного характеру.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm припускають, що маніпуляція у звітах пов'язана із зростанням кількості громадян РФ у складі спостерігачів.

Так, станом на серпень 2019 року серед спостерігачів було 35 громадян РФ і жодного українця. А у звіті ОБСЄ про склад місії станом на грудень 2019 вказаний вже 41 громадянин Російської Федерації.

Зверніть увагу! До складу місії входять громадяни інших країн, лояльних до РФ. Наприклад, на початку грудня 2019-го проти резолюції Генасамблеї ООН, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Кримського півострова, проголосували представники 19 країн.

Серед них: Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Сербія та інші. Від Білорусі у складі ОБСЄ на Донбасі станом на грудень 2019 – 5 спостерігачів, від Вірменії – 2, Киргизстан – 23, Сербія – 15. Разом з росіянами – 86 спостерігачів потенційно можуть працювати в інтересах РФ.

Це відкриває значний простір для маніпуляцій та викривлення інформації. При цьому, серед спостерігачів немає жодного громадянина України.

У листопаді 2019 року Суд ООН в Гаазі відхилив всі заперечення Росії і визнав свою юрисдикцію у позові України проти РФ.

А міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm закликала на офіційному рівні підняти питання про виведення зі складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ представників Російської Федерації. Адже це країна-агресор, вона безпосередньо зацікавлена у продовженні війни.

Читайте також: Викрили російські системи РЕБ, які приховували роками – унікальні докази та фотосвідчення

Громадяни РФ в ОБСЄ на Донбасі, а також, не виключено, що і громадяни інших, лояльних до Росії країн, продовжують працювати в інтересах російської розвідки та пропаганди.

Після чергових заяв спільного центру з контролю та координації про факти інформаційної маніпуляції, необхідно активізувати процес їх відсторонення від формування документів місії. Ці питання мають підіймати не тільки волонтери та активісти, а й українські політики та дипломати.