Украина предлагает три точки для разведения войск на Донбассе: перечень
Украинская сторона в ТКГ в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).
Заместитель командующего Операции объединенных сил Богдан Бондарь пояснил, что разведение на этих точках будет иметь гуманитарный характер, пишет "Радио Свобода".
Интересно: Украина против разведения сил по всей линии фронта на Донбассе, – Загороднюк назвал причину
"Эти участки выбирались с учетом задач, которые были определены нормандским форматом, чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также, с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской – это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и различного рода гуманитарных грузов", – рассказал Бондарь.
Военный добавил, что на этих участках нет гражданского населения, которое может после разведения оказаться в так называемой "серой зоне".
Все это будет происходить или на дорожных коридорах, или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения,
– подытожил заместитель командующего ООС.
Заметим, эти точки для вероятного разведения украинская сторона предлагала на заседании ТКГ в Минске 16 января. Однако, по предварительным данным, стороны согласились только на разведение войск вблизи пункта пропуска "Гнутово".
Где уже произошло разведение сил на Донбассе:
- в районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.