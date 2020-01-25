Украина предлагает три точки для разведения войск на Донбассе: перечень

Украинская сторона в ТКГ в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).

Заместитель командующего Операции объединенных сил Богдан Бондарь пояснил, что разведение на этих точках будет иметь гуманитарный характер, пишет "Радио Свобода".

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"Эти участки выбирались с учетом задач, которые были определены нормандским форматом, чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также, с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской – это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и различного рода гуманитарных грузов", – рассказал Бондарь.

Военный добавил, что на этих участках нет гражданского населения, которое может после разведения оказаться в так называемой "серой зоне".

Все это будет происходить или на дорожных коридорах, или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения,

– подытожил заместитель командующего ООС.

Заметим, эти точки для вероятного разведения украинская сторона предлагала на заседании ТКГ в Минске 16 января. Однако, по предварительным данным, стороны согласились только на разведение войск вблизи пункта пропуска "Гнутово".

Где уже произошло разведение сил на Донбассе:

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.



Карта разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала