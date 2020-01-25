Україна пропонує три точки для розведення військ на Донбасі: перелік

Українська сторона в ТКГ у Мінську пропонує для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (у районі Авдіївки).

Заступник командувача Операції об'єднаних сил Богдан Бондар пояснив, що розведення на цих точках матиме гуманітарний характер, пише "Радіо Свобода".

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"Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені нормандським форматом, щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Можливості додаткових розгортань і роботи КПВВ, а також, з варіантом в районі залізничного мосту в районі Станиці Луганської – це можливість в подальшому відновлення залізничного сполучення. У тому числі для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів", – розповів Бондар.

Військовий додав, що на цих ділянках немає цивільного населення, яке може після розведення опинитися в так званій "сірій зоні".

Все це буде відбуватися або на дорожніх коридорах або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення,

– підсумував заступник командувача ООС.

Зауважимо, ці точки для ймовірного розведення українська сторона пропонувала на засіданні ТКГ у Мінську 16 січня. Проте, за попередніми даними, сторони погодилися лише на розведення військ поблизу пункту пропуску "Гнутове".

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу