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      Україна пропонує три точки для розведення військ на Донбасі: перелік

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      Україна озвучила бажані три ділянки для розведення військ на Донбасі / Фото штабу ООС

      Українська сторона в ТКГ у Мінську пропонує для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (у районі Авдіївки).

      Заступник командувача Операції об'єднаних сил Богдан Бондар пояснив, що розведення на цих точках матиме гуманітарний характер, пише "Радіо Свобода".

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      "Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені нормандським форматом, щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Можливості додаткових розгортань і роботи КПВВ, а також, з варіантом в районі залізничного мосту в районі Станиці Луганської – це можливість в подальшому відновлення залізничного сполучення. У тому числі для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів", – розповів Бондар.

      Військовий додав, що на цих ділянках немає цивільного населення, яке може після розведення опинитися в так званій "сірій зоні".

      Все це буде відбуватися або на дорожніх коридорах або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення,
      – підсумував заступник командувача ООС.

      Зауважимо, ці точки для ймовірного розведення українська сторона пропонувала на засіданні ТКГ у Мінську 16 січня. Проте, за попередніми даними, сторони погодилися лише на розведення військ поблизу пункту пропуску "Гнутове".

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Карта розведення сил на Донбасі
      Карта розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Розведення військ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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