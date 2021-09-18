Из-за пандемии власти объявили в городе локдаун. Поэтому сотни перевозчиков оказались без работы.

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Обанкротившиеся таксисты в Таиланде устроили акцию протеста

Работники двух кооперативов такси застелили автомобили черными мешками для мусора и создали импровизированный город. На крыше транспортных средств они высадили разнообразные овощи, среди которых:

помидоры;

огурцы;

фасоль.

Акция содержит не только демонстративный характер. Водители действительно занялись садоводством, ведь это должно им дать возможность прокормить свои семьи.



Таксисты устроили огород на крыше авто / Фото Getty Images

По словам протестующих, никакой другой пользы пока от их машин нет. С 3 тысяч авто, которые имеют в своих парках 2 фирмы, на улицах Бангкока работают только 500. К тому же часть из них владельцы взяли в кредит.

Соревнуясь за редких клиентов, таксисты посильнее снижали цены, что отразилось на их доходах. Кроме этого, водители должны ежедневно платить выплаты в размере 300 тайских батов (240 гривен – 24 канал). Впрочем они не имеют на это денег, поэтому большинство просто оставляют свои авто на улицах.

Представители кооперативов такси должны около 2 миллиардов тайских батов (свыше 1,5 миллиарда гривен – 24 канал) банку. В то же время правительство до сих пор не предоставило бизнесу прямой финансовой поддержки.

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