Через пандемію влада оголосила в місті локдаун. Відтак сотні перевізників опинилися без роботи.

Читайте також Пив воду з калюж, щоб вижити: у Таїланді знайшли загубленого в джунглях пенсіонера

Збанкрутілі таксисти в Таїланді влаштували акцію протесту

Працівники двох кооперативів таксі застелили автомобілі чорними мішками для сміття та створили імпровізований город. На даху транспортних засобів вони висадили різноманітні овочі, серед яких:

помідори;

огірки;

квасоля.

Акція містить не лише демонстративний характер. Водії й справді зайнялися садівництвом, адже це має їм дати змогу прогодувати свої сім'ї.



Таксисти облаштували город на даху авто / Фото Getty Images

За словами учасників протесту, жодної іншої користі наразі від їхніх машин тепер немає. З 3 тисяч авто, які мають у своїх парках 2 фірми, на вулицях Бангкока працюють лише 500. До того ж частину з них власники взяли в кредит.

Змагаючись за поодиноких клієнтів, таксисти чимдужче знижували ціни, що відбилося на їхніх доходах. Крім цього, водії повинні щоденно сплачувати виплати в розмірі 300 тайських батів (240 гривень – 24 канал). Втім вони не мають на це грошей, тому більшість просто залишають свої авто на вулицях.

Представники кооперативів таксі винні близько 2 мільярдів тайських батів (понад 1,5 мільярди гривень – 24 канал) банку. Водночас уряд досі не надав бізнесу прямої фінансової підтримки.

Таксисти в Таїланді вийшли на незвичну акцію протесту: дивіться відео

Антикоронавірусні протести у світі: останні новини