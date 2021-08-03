Европе, безусловно, нужно как-то повлиять на ситуацию. В частности принять меры – например ввести санкции. Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко.
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Империя будет расширяться, Бабченко об объединении России и Беларуси
По его словам, Александр Лукашенко таки победил, он удержался у власти. Поэтому уже сейчас не может говориться ни о каком противостоянии самопровозглашенного президента Беларуси с гражданским обществом.
Этот режим в стране может быть сброшен какой-то силовой операцией – третьей стороной, у которой есть достаточно силы. Или санкциями. Впрочем опыт КНДР показывает, что под такими ограничениями можно существовать даже полвека.
Он вспомнил, как в 2011 году Соединенные Штаты провели спецоперацию по ликвидации лидера исламских террористов Усамы бен Ладена. Сейчас такие действия можно применить и для решения проблемы с современными диктаторами.
Бабченко также прокомментировал слухи о том, что Россия и Беларусь могут стать одной страной.
Объединение двух государств теперь неизбежно. Империя будет расширяться, от этого никуда не деться. Это единственный вариант развития событий, который остался,
– отметил он.
Впрочем добавил, что это можно изменить другим способом. Говорится о войне. Ведь если Европа не начнет действовать решительно, могут повториться события 1938 – 1939 годов.
Бабченко ответил, возможно ли объединение России и Белоруссии: видео