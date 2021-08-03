Кристина Тимановская

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская записала в международном аэропорту Токио видео с критикой белорусского спортивного начальства. Поэтому функционеры Федерации легкой атлетики Беларуси под принуждением сняли ее с Олимпиады.

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Более того, ее хотели вернуть в Минск из-за того, что девушка записала видео с критикой в ​​их адрес и отказалась участвовать в эстафете в 400 метров, поскольку не готовилась к соревнованиям в этой дисциплине.

Они "накосячили" с девушками, у которых не хватает тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду. Они решили сделать "ход конем" и запустить меня,

– сказала в видео Тимановская.

Решение девушки отказаться от соревнованиям не в своей дисциплине сразу же жестко раскритиковали белорусские провластные каналы.



Тимановскую хотели вывезти из Японии / Фото с инстаграм-страницы спортсменки

Ситуация не на шутку напугала легкоатлетку. В аэропорту Токио Кристина Тимановская обратилась в полицию, заявив, что на нее оказывают давление и она боится ехать на Родину.

В Японии защитили девушку

Власть Японии взяла девушку под защиту. Она провела ночь в гостинице в аэровокзале Токио, а затем ее отвезли в посольство Польши, где предоставили гуманитарную визу.

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Белорусский фонд спортивной солидарности купил ей билет на прямой рейс из Токио в Варшаву. Уже 4 августа она отправится в Польшу.

Муж Тимановской Арсений Жданевич выехал из Беларуси в Украину еще 2 августа.

Я не думал, что все зайдет так далеко,

– заверил Жданевич.

Виталий Шишов

Не при менее драматических обстоятельствах в октябре 2020 года был вынужден покинуть Беларусь Виталий Шишов. Он был активным участником антипрезидентских протестов. После того, как власти начали массовые притеснения активистов, Виталий решил искать убежища в Киеве.



Шишова нашли убитым / Фото "РБК-Украина"

Он занимался делами "Белорусского дома", который оказывает помощь белорусским политическим беженцам в Украине. Однако здесь его путь завершился трагически – его нашли повешенным.

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Обстоятельства гибели

Утром 2 августа Шишов вышел на пробежку в парк, который расположен у его дома. После этого связь с мужчиной прервалась. Только через сутки правоохранители обнаружили тело со следами избиения на лице.

Полиция открыла дело по статье об умышленном убийстве.

За Шишовым следили

Ранее Виталий рассказывал друзьям о том, что за ним следят. К нему несколько раз подходили подозрительные люди, пытаясь завести разговор.

Еще в июле бывший заместитель командира спецподразделения "Алмаз" при белорусском Министерстве внутренних дел Игорь Макар предупреждал о спецоперации, которую белорусские силовики начали за рубежом против активистов протестного движения.

"КГБ Беларуси проводит масштабную операцию под названием "Трест" в нескольких странах, в связи с чем привлечена значительная агентурная часть населения. К этому подключены посольства Республики Беларусь. Цель – задержать и любым способом доставить в Беларусь активных участников оппозиционного движения", – рассказал Макар.

Давление режима в Беларуси: главное

Часть активистов и оппозиционеров бросили за решетку еще осенью 2020 – тогда был разгар антипрезидентских протестов. Часть лиц заставили покинуть родину.

Белорусский режим расправляется и с независимыми СМИ. С начала 2021 года задержали почти сотню оппозиционных медийщиков.

В июле провели серию обысков у сотрудников независимой интернет-платформы TYT.BY и телеканала "Радио Свобода".

Теперь Министерство юстиции Беларуси взялось еще за неправительственные правозащитные организации. В планах – ликвидировать 50 объединений.

Справка. Всего с момента вспышки протестов в Беларуси открыто более 4,5 тысячи уголовных дел. Сотни людей отправили за решетку по сфальсифицированным обвинениям. В середине июля ряды политзаключенных в Беларуси пополнили еще 107 человек.