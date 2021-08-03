Європі, безумовно, потрібно якось вплинути на ситуацію. Зокрема вжити заходів – наприклад запроваджувати санкції. Таку думку висловив журналіст Аркадій Бабченко.

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Імперія буде розширюватися, Бабченко про об'єднання Росії й Білорусі

За його словами, Олександр Лукашенко таки переміг, він утримався при владі. Відтак уже зараз не може мовитися ні про яке протистояння самопроголошеного президента Білорусі з громадянським суспільством.

Цей режим у країні може бути скинутий якоюсь силовою операцією – третьою стороною, яка має достатньо сили. Або санкціями. Втім досвід КНДР показує, що під такими обмеженнями можна існувати навіть пів століття.

Він пригадав, як у 2011 році Сполучені Штати провели спецоперацію щодо ліквідації лідера ісламських терористів Осами бен Ладена. Наразі такі дії можна застосувати і для розв'язання проблеми з сучасними диктаторами.

Бабченко також прокоментував чутки про те, що Росія і Білорусь можуть стати однієї країною.

Об'єднання двох держав тепер неминуче. Імперія буде розширюватися, від цього нікуди не дітися. Це єдиний варіант розвитку подій, який залишився,

– зазначив він.

Втім додав, що це можна змінити інакшим способом. Мовиться про війну. Адже якщо Європа не почне діяти рішуче, можуть повторитися події 1938 – 1939 років.

Бабченко відповів, чи можливе об'єднання Росії й Білорусі: відео