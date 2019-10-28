Объединение "Кубань": что скрывается за сомнительными инициативами Гончаренко

13 народных избранников во главе с депутатом "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко создали одноименное с российским регионом межфракционное депутатское объединение "Кубань". И пропагандируют "возвращать его в культурное, политическое и социальное поле". Об инициативе, которая больше похожа на типичный пиар – читайте дальше.

Возвращать в культурное и социальное поле этнических украинцев решили 8 депутатов из "Европейской солидарности", по двое – из фракции "Голос" и депутатской группы "За будущее", а также мажоритарница–"свободовка".

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И решили начать именно с района Краснодарского края, который тесно связан с историей Украины.

Что известно о присоединении Кубани к Украине?

В 1918 году Кубань, где была провозглашена народная республика, действительно пыталась присоединиться к Украине. Об этом даже приняли соответствующее решение. Но из-за агрессии большевистской России это объединение так и не произошло. Чтобы кубанцы больше не смотрели в сторону Киева – советская власть после своей установки позволила местным украинцам обучение детей на родном языке и иметь свою прессу.



Однако, уже в 30-х годах украинские школы были закрыты, а за проукраинскую позицию отправляли в Сибирь. Оставшихся доморили голодом. Количество украинцев на Кубани уменьшилось в девять раз.

Хотя Кубань и имеет непосредственное отношение к Украине, возвращать в украинское культурное поле кубанцев никто на самом деле не собирается, считают эксперты. Прежде всего это – асимметричный медийный ответ российской агрессии. На главном федеральном канале после заявления депутата сразу начало подгорать.

Большинство народных депутатов в этом межфракционном объединении из "Европейской солидарности", поэтому это еще и пиар для украинской аудитории, которые показывают троллинг Путина,

– пояснил политолог Алексей Минаков.

С журналистом и блогером Екатериной Супрун 24 канал проанализировал ютуб-страницу депутата. Видео Гончаренко о возвращении кубанских украинцев набрало наибольшее количество просмотров за всю историю существования его аккаунта.

В названии написано Скабеева, то это так и работает. И понятное дело, что эти 250 тысяч просмотров мы понимаем, что эти просмотры российские,

– объяснила журналист, блоггер Екатерина Супрун.

Более того, на волне хайпа Алексей Гончаренко даже вызвал пропагандистку Ольгу Скабееву на рандеву в Европе, чтобы подебатировать. Однако, вероятно на пиаре, история с украинским окультуриванием Кубани и завершится.

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