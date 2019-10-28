Об’єднання "Кубань": що криється за сумнівними ініціативами Гончаренка

13 народних обранців на чолі з депутатом "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком створили однойменне з російським регіоном міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". І пропагують "повертати його в культурне, політичне й соціальне поле". Про ініціативу, яка більше схожа на типовий піар – читайте далі.

Повертати у культурне й соціальне поле етнічних українців вирішили 8 депутатів з "Європейської солідарності", по двоє – з фракції "Голос" та депутатської групи "За майбутнє", а також мажоритарниця-"свободівка".

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І вирішили почати саме з району Краснодарського краю, який тісно пов'язаний з історією України.

Що відомо про приєднання Кубані до України? У 1918 році Кубань, де було проголошено народну республіку, дійсно намагалася приєднатись до України. Про це навіть ухвалили відповідне рішення. Але через агресію більшовицької Росії це об'єднання так не відбулося. Аби кубанці більше не дивилися в бік Києва – радянська влада після свого встановлення дозволила тамтешнім українцям навчання дітей рідною мовою та мати свою пресу.



Проте, вже у 30-х роках українські школи були закриті, а за проукраїнську позицію відправляли до Сибіру. Тих, хто залишився доморили голодом. Кількість українців на Кубані зменшилася в дев'ятеро.

Хоч Кубань і має безпосереднє відношення до України, повертати в українське культурне поле кубанців ніхто насправді не збирається, вважають експерти. Насамперед це – асиметрична медійна відповідь російській агресії. На головному федеральному каналі після заяви депутата одразу почало підгоряти.

Більшість народних депутатів у цьому міжфракційному об'єднанні з "Європейської солідарності", тож це ще й піар для української аудиторії, які показують тролінг Путіна,

– пояснив політолог Олексій Мінаков.

З журналістом та блогером Катериною Супрун 24 канал проаналізував ютуб-сторінку депутата. Відео Гончаренка про повернення кубанських українців набрало найбільшу кількість переглядів за всю історію існування його акаунту.

В назві написано Скабєєва, то це ж так і працює. І ясна річ, що ці 250 тисяч переглядів ми розуміємо, що ці перегляди російські,

– пояснила журналіст, блогер Катерина Супрун.

Ба більше, на хвилі хайпу Олексій Гончаренко навіть викликав пропагандистку Ольгу Скабєєву на рандеву в Європі, аби подебатувати. Однак, імовірно на піарі, історія з українським окультуренням Кубані і завершиться.

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