В Минобороны ОАЭ заявили, что уничтожили две запущенные ракеты. Их выпустили со стороны Йемена.
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ОАЭ заявили о попытке удара из Йемена
Противовоздушная оборона уничтожила две баллистические ракеты, запущенные "правящим на севере Йемена движением "Ансар Аллах",
– говорится в сообщении.
Там также заверили, что люди не пострадали. Объяснили, что в Минобороны украины готовы противодействовать любым угрозами и принимают "все необходимые меры для защиты государства от всех атак".
В министерстве добавили, что остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.
Уничтожение ракет над Абу-Даби: смотрите видео
Перехват ракет над столицей ОАЭ: смотрите видео
Перехват двух ракет из Йемена: смотрите видео
Останки сбитых ракет упали в районах Абу-Даби: смотрите видео их уничтожения
Что происходит в Йемене: кратко
- В 2014 году связанные с Ираном хуситы выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Йемена сами же боевики убеждают, что якобы борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией.
- В Йемене с 2015 года продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. Последних поддерживает Иран.
- В октябре 2021 года хусити заявили, что захватили новую территорию в богатых энергией провинциях Шабва и Мари.
- 17 января в результате атаки хуситов в Абу-Даби погибли 3 человека, еще 6 получили ранения. Украина выразила соболезнования стране.
- 18 января боевики-хуситы нанесли удары по территории ОАЭ. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ объявила о начале бомбардировок столицы Йемена.
ОАЭ под ударом террористов – смотрите видео