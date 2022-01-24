В Минобороны ОАЭ заявили, что уничтожили две запущенные ракеты. Их выпустили со стороны Йемена.

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ОАЭ заявили о попытке удара из Йемена

Противовоздушная оборона уничтожила две баллистические ракеты, запущенные "правящим на севере Йемена движением "Ансар Аллах",

– говорится в сообщении.

Там также заверили, что люди не пострадали. Объяснили, что в Минобороны украины готовы противодействовать любым угрозами и принимают "все необходимые меры для защиты государства от всех атак".

В министерстве добавили, что остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.

Уничтожение ракет над Абу-Даби: смотрите видео

Перехват ракет над столицей ОАЭ: смотрите видео

Перехват двух ракет из Йемена: смотрите видео

Останки сбитых ракет упали в районах Абу-Даби: смотрите видео их уничтожения

Что происходит в Йемене: кратко

В 2014 году связанные с Ираном хуситы выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Йемена сами же боевики убеждают, что якобы борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией.

В Йемене с 2015 года продолжается гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами. Последних поддерживает Иран.

В октябре 2021 года хусити заявили, что захватили новую территорию в богатых энергией провинциях Шабва и Мари.

17 января в результате атаки хуситов в Абу-Даби погибли 3 человека, еще 6 получили ранения. Украина выразила соболезнования стране.

18 января боевики-хуситы нанесли удары по территории ОАЭ. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ объявила о начале бомбардировок столицы Йемена.

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