У Міноборони ОАЕ заявили, що знищили дві запущені ракети. Їх випустили зі сторони Ємену.

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ОАЕ заявили про спробу удару з Ємену

Протиповітряна оборона знищила дві балістичні ракети, запущені "правлячим на півночі Ємену рухом "Ансар Аллах",

– мовиться у повідомленні.

Там також запевнили, що люди не постраждали. Пояснили, що у Міноборони країни готові протидіяти будь-яким погрозами та вживають "всіх необхідних заходів для захисту держави від усіх атак".

У міністерстві додали, що залишки ракет впали в окремих районах емірату Абу-Дабі.

Знищення ракет над Абу-Дабі: дивіться відео

Перехоплення ракет над столицею ОАЕ: дивіться відео

Перехоплення двох ракет з Ємену: дивіться відео

Рештки збитих ракет упали в районах Абу-Дабі: дивіться відео їх знищення

Що відбувається в Ємені: коротко

У 2014 році пов'язані з Іраном хусити вигнали підтримуваний Саудівською Аравією уряд зі столиці Ємену. Самі ж бойовики переконують, що нібито борються з корумпованою системою та іноземною агресією.

У Ємені з 2015 року триває є громадянська війна між прихильниками президента Хаді та повстанцями-хуситами. Останніх підтримує Іран.

У жовтні 2021 року хусити заявили, що захопили нову територію в багатих на енергію провінціях Шабва і Маріб.

17 січня внаслідок атаки хуситів у Абу-Дабі загинули 3 людей, ще 6 отримали поранення. Україна висловила співчуття країні.

18 січня бойовики-хусити завдали ударів по території ОАЕ. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією у відповідь оголосила про початок бомбардувань столиці Ємену.

ОАЕ під ударом терористів – дивіться відео