Объединятся ли обломки "Оппозиционного блока" и на какую должность претендует Медведчук

Виктор Медведчук собирается на съезд, который неожиданно созвала партия "Оппозиционная платформа – "За жизнь". Очевидно, что экс-регионалы готовятся объявить об объединении, ведь они давно вели об этом переговоры. Объединившись партия станет самой богатой политической группой в Украине с огромной медиа-поддержкой.

"Мы считаем, что должен быть единый фронт, представляющий идеологические основы", – так один из руководителей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко отвечает на вопрос о том, объединятся ли ради участия в парламентских выборах бывшие регионалы.

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В кулуарах Рады говорят, что два обломка "Оппоблока" ведут ожесточенные переговоры. Это группа Бойко-Рабиновича, контролируемая Левочкиным, Фирташем и Медведчуком, и группа Вилкула-Ахметова-Новинского.

Как заявлял Вадим Новинский, они готовы объединиться со всеми прогрессивными оппозиционерами. Однако от подобных заявлений несколько пахнет цинизмом. Ведь всего полгода назад те же регионалы обвиняли друг друга во всех возможных изменах, а их патроны-олигархи рассорились.

Полчаса назад закончилось заседание фракции. Хочу сообщить, что из рядов "Оппозиционного блока" исключили Юрия Бойко и Сергея Левочкина,

– говорил тогда Вилкул.

Это события накануне президентских выборов. Тогда нардеп Бойко отстранился от группы олигарха Ахметова и объединился с Вадимом Рабиновичем. Тот уже тогда тесно сотрудничал с кумом Путина – Виктором Медведчуком. Бойко в их новой схеме должен был стать президентом, а Рабинович – возглавить список на выборах в Верховную Раду.



Бойко и Рабинович объединились

Договоренности Бойко с Рабиновичем – без "ахметовских" – прорубили большую трещину в отношениях самых влиятельных олигархов, которые годами делили влияние на регионалов в Раде – Фирташа и Левочкина с одной стороны, и Ахметова и Новинского – с другой.

Теперь эту дыру пытаются сшить. Самостоятельно группа Ахметова с ее полуторами процентами рейтинга пока не проходит в Раду. В отличие от прежних "сотоварищей", силы Бойко-Рабиновича-Медведчука – почти 11%.

Что об этом объединении говорят эксперты?

В случае объединения регионалы станут одной из самых богатых политсил. Ее будут финансировать самые олигархи. За которыми стоят крупные телеканалы. Вместе они могут получить четверть кресел в парламенте.

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По словам политического обозревателя издания "Украинская правда" Романа Кравца, если эти политики объединятся, то очень вероятно, что они получат одну из крупнейших фракций в Верховной Раде.

Если они не создадут общий список, они получат гораздо меньше голосов. Причем это влияет как с точки зрения количества голосов за оппозиционный список, так и с точки зрения главного места где они собирают голоса – мажоритарных округов,

– считает эксперт Александр Солонтай.

На какую должность претендует Медведчук? Куму Путина Медведчуку прочат в таком раскладе жирное место – прямо в парламентском президиуме, вице-спикера, как представителю крупнейшей оппозиционной фракции.



Виктор Медведчук

Впрочем, переговоры об объединении все еще продолжаются. Очевидно, лучшие друзья никак не могут договориться. Даже дату съезда постоянно переносят. По закону, он должен состояться до конца недели. Тогда и станет ясен масштаб будущего реванша.