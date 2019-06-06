Чи об’єднаються уламки "Опозиційного блоку" і на яку посаду претендує Медведчук

Віктор Медведчук збирається на з’їзд, який несподівано скликала партія "Опозиційна платформа "За життя". Очевидно, що екс-регіонали готуються оголосити про об’єднання, адже вони давно вели про це переговори. Разом партія стане найбагатшою політичною групою в Україні з величезною медіа-підтримкою.

"Ми вважаємо, що має бути єдиний фронт, який представляє ідеологічні засади", – так один з керівників фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко відповідає на питання про те, чи об'єднаються заради участі в парламентських виборах колишні регіонали.

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У кулуарах Ради кажуть, що два уламки Опоблоку ведуть запеклі перемовини. Це група Бойка-Рабіновича, контрольована Льовочкіним, Фірташем і Медведчуком, та група Вілкула-Ахметова-Новинського.

Як заявляв Вадим Новинський, вони голові об’єднатися зі всіма прогресивними опозиціонерами. Проте від подібних заяв дещо тхне цинізмом. Адже лише півроку тому ті самі регіонали звинувачували одне одного у всіх можливих зрадах, а їх патрони-олігархи розсварились.

Півгодини тому закінчилося засідання фракції. Хочу повідомити, що з лав "Опозиційного блоку" виключили Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна,

– говорив тоді Вілкул.

Це події напередодні президентських виборів. Тоді нардеп Бойко відсторонився від групи олігарха Ахметова і об'єднався із Вадимом Рабіновичем. Той вже тоді тісно співпрацював із кумом Путіна – Віктором Медведчуком. Бойко в їх новій схемі мав стати президентом, а Рабінович – очолити список на виборах до Верховної Ради.



Бойко і Рабінович об'єдналися

Домовленості Бойка з Рабіновичем – без "ахметівських" – прорубали велику тріщину в відносинах найвпливовіших олігархів, які роками ділили вплив на регіоналів в Раді – Фірташа і Львочкіна з одного боку, і Ахметова й Новінського – з іншого.

Тепер цю дірку намагаються зшити. Самотужки група Ахметова з її півтора відсотками рейтингу наразі не проходить в Раду. На відміну від колишніх "сотоваріщей", сили Бойка-Рабіновича-Медведчука – майже 11%.

Що про це об’єднання говорять експерти?

В разі об'єднання регіонали стануть однією з найбагатших політсил. Її фінансуватимуть найзаможніші олігархи. За якими стоять найбільші телеканали. Разом вони можуть отримати чверть крісел в парламенті.

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За словами політичного оглядача видання "Українська правда" Романа Кравця, якщо ці політики об'єднаються, то дуже імовірно, що вони отримають одну з найбільших фракцій у Верховній Раді.

Якщо вони не створять спільний список, вони отримають значно менше голосів. При чому це впливає як з точки зору кількості голосів за опозиційний список, так і з точки зору найголовнішого місця де вони збирають голоси – мажоритарних округів,

– вважає експерт Олександр Солонтай.

На яку посаду претендує Медведчук? Куму Путіна Медведчуку пророкують в такому розкладі жирне місце – прямо в парламентській президії, віце-спікера, як представнику найбільшої опозиційної фракції.



Віктор Медведчук

Втім, перемовини про об'єднання все ще тривають. Вочевидь, запеклі друзі ніяк не можуть домовитися. Навіть дату з'їзду постійно переносять. За законом, він має відбутися до кінця тижня. Тоді і стане зрозумілим масштаб майбутнього реваншу.