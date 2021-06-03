Об этом в эфире программы "6/9" рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. По его словам, о реализации продажы соответствующих объектов идет речь уже в 2021 году.
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Даниил Гетманцев пояснил, что отсрочка большой приватизации была связана непосредственно с коронавирусом, поэтому понимали, что продавать крупные объекты во время COVID-19 – это наносить ущерб государству.
Сейчас мы уже разблокировали этот вопрос и уже объекты готовятся к приватизации. Я думаю, что в этом году (2021 – 24 канал) мы услышим о большой приватизации, до конца года,
– сказал депутат.
В то же время он добавил, что говорить о последствиях вокруг большой приватизации стоит в том случае, если они четко определены в законе.
Полный выпуск программы "6/9" на 24 канале: смотрите видео
Что известно о большой приватизации
- 5 сентября 2020 года аукционы по продаже объектов большой приватизации запретили на время карантина.
- 30 марта Верховная Рада таки одобрила законопроект, который предусматривает разблокирование процессов большой приватизации.
- Владимир Зеленский подписал закон, возобновляющий проведение аукционов по продаже соответствующих объектов.
- 18 мая в Офисе президента заявили, что в мае – июне запланировали более 100 аукционов в стране.