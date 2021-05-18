У Зеленского заявили о старте большой приватизации
В офисе Президента анонсировали начало большой приватизации в Украине. Заявили, что в мае – июне запланировали больше, чем 100 аукционов по всей стране.
Источник:фейсбук Кирилла Тимошенко
Приватизация является отдельной темой селекторных совещаний в ОП. Очередное совещание состоялось 17 мая с участием Фонда государственного имущества и областных госадминистраций. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
Кстати Большой приватизации быть: Зеленский подписал закон о проведении аукционов во время карантина
Доходы от приватизации
В 2020 году Фонд госимущества планировал получить доход от приватизации на сумму 400 миллионов гривен. Несмотря на карантин, реальная сумма была значительно больше-2,5 миллиарда гривен.
Большая и малая приватизация 2021 года открывает путь еще более масштабным инвестициям. При этом мы видим, что конкуренция растет,
– написал Тимошенко.
Он добавил, что в апреле 2020 года среднее количество участников на торгах составило 3,67, в апреле этого года – уже 4,57.
Политик отметил, что ключевым моментом является, чтобы большая и малая приватизация в Украине происходила прозрачно. По словам Тимошенко, она даст новую жизнь убыточному имуществу и привлечет миллиардные инвестиции.
Что этому предшествовало
- В конце апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, который возобновляет проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.
- Рада одобрила его еще 30 марта 2021 года.
- Таким образом можно начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые временно приостановили с марта 2020 года из-за коронавируса.
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