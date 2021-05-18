В офисе Президента анонсировали начало большой приватизации в Украине. Заявили, что в мае – июне запланировали больше, чем 100 аукционов по всей стране.

Приватизация является отдельной темой селекторных совещаний в ОП. Очередное совещание состоялось 17 мая с участием Фонда государственного имущества и областных госадминистраций. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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Доходы от приватизации

В 2020 году Фонд госимущества планировал получить доход от приватизации на сумму 400 миллионов гривен. Несмотря на карантин, реальная сумма была значительно больше-2,5 миллиарда гривен.

Большая и малая приватизация 2021 года открывает путь еще более масштабным инвестициям. При этом мы видим, что конкуренция растет,

– написал Тимошенко.

Он добавил, что в апреле 2020 года среднее количество участников на торгах составило 3,67, в апреле этого года – уже 4,57.

Политик отметил, что ключевым моментом является, чтобы большая и малая приватизация в Украине происходила прозрачно. По словам Тимошенко, она даст новую жизнь убыточному имуществу и привлечет миллиардные инвестиции.

Что этому предшествовало