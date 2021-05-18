В Офісі Президента анонсували початок великої приватизації в Україні. Заявили, що у травні – червні запланували більше, ніж 100 аукціонів по всій країні.

Приватизація є окремою темою селекторних нарад в ОП. Чергова нарада відбулась 17 травня за участю Фонду державного майна та обласних держадміністрацій. Про це розповів заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

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Які доходи від приватизації

У 2020 році Фонд держмайна планував отримати дохід від приватизації на суму 400 мільйонів гривень. Попри карантин, реальний реальна сума була значно більшою – 2,5 мільярда гривень.

Велика та мала приватизація 2021 року відкриває шлях ще масштабнішим інвестиціям. При цьому ми бачимо, що конкуренція росте,

– написав Тимошенко.

Він додав, що у квітні 2020 року середня кількість учасників на торгах становила 3,67. У квітні цьогоріч – уже 4,57.

Політик зазначив, що ключовим моментом є, аби велика та мала приватизація в Україні відбувалася прозоро. За словами Тимошенка, вона дасть нове життя збитковому майну та залучить мільярдні інвестиції.

Що цьому передувало