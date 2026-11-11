Об этом рассказала 24 Канал украинская журналистка и медиа-консультант Razom for Ukraine Екатерина Лисунова. Она подчеркнула, что Украина вынуждена участвовать в подобных переговорных процессах, поскольку остро нуждается в гарантированной американской помощи и стремится сохранить стратегическое партнерство с США.

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Угроза уравнивания жертвы и агрессора

Екатерина Лисунова отметила, что демонстративное сближение и создание одинакового отношения к обеим сторонам фактически стирают разницу между жертвой и агрессором. По ее словам, это прямой путь к нормализации вооруженной агрессии России в глазах мирового сообщества. Поэтому подобная риторика не имеет ничего общего с фактами и направлена на снижение ответственности Москвы за массовые зверства в Украине.

Если и есть надежда на новые договоренности, то россияне нарушат их сразу же после подписания. Такая историческая практика. Поэтому я думаю, что украинцы не наивны в этом вопросе. Вопрос в том, настолько ли западный мир до сих пор наивен, чтобы доверять "русскому миру"– подчеркнула медиа-советник Razom for Ukraine.

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Почему давление на Киев не принесет мира

Лисунова объяснила, что американские чиновники могут ошибочно считать давление на Украину более простым путем для достижения быстрой политической победы. Однако такая стратегия демонстрирует непонимание региональных реалий, поскольку любое принуждение лишь усиливает внутреннее сопротивление украинского народа.

Кроме того, подобные шаги обесценивают международные усилия союзников, которые систематически вводят санкционные ограничения и изолируют режим в Москве. Медиа-советник Razom for Ukraine считает, что конечная цель Владимира Путина заключается в возрождении СССР и дальнейшем захвате европейских территорий, потому что страна-агрессор абсолютно не заинтересована в реальном мирном урегулировании.

Ранее эксперты предупреждали, что попытка усадить стороны за один стол в Вашингтоне сопряжена со значительными дипломатическими рисками и заменяет понятие ми в отношении ответственности агрессора.

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