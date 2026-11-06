Встреча в Белом доме и обещания Трампа: дипломатические риски для Украины

Заявления Дональда Трампа о подготовке нового большого соглашения и совместная встреча в Белом доме вызывают немало вопросов относительно реальных перспектив завершения войны. Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Рады по вопросам внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Почему заявления Трампа о соглашении не означают прорыва?

Эксперт подчеркнул, что любые разговоры о дипломатическом прорыве остаются преждевременными, пока Москва не продемонстрирует готовность к реальному диалогу. Сейчас же российская сторона рассматривает потенциальное прекращение огня исключительно как свою финальную уступку.

Проблема в том, что Россия до сих пор воспринимает прекращение огня как финальную точку, а не как нечто промежуточное, где мы должны встретиться на полпути и начать обсуждать дальнейшие шаги. Россия воспринимает прекращение огня как свою окончательную и ультимативную уступку, хотя таковой она не является– отметил аналитик.

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Также он предостерег от излишнего оптимизма после того, как состоялись закрытые контакты с российскими представителями. В частности, когда представитель Кремля Дмитриев посещает Вашингтон, это свидетельствует, скорее всего, о попытках навязать выгодные Москве "гарантии безопасности", чем о стремлении к миру.

Почему нельзя ставить жертву и агрессора на одну ступень?

Особое беспокойство вызвал сам формат встречи с участием Мелании Трамп, где за одним столом оказались украинские и российские делегаты. По мнению эксперта, попытка представить обе стороны на одном уровне в решении проблемы – недопустимая подмена понятий.

Это наша самая большая дипломатическая проблема, когда жертву агрессии и агрессора ставят на один уровень. Кто оккупировал Олешки? Россияне. Кто вызвал там голод? Россияне. Кто виноват во всем том, что нам приходится сейчас спасать людей? Россияне. А здесь говорить, что да, Россия молодец, Украина молодец, потому что обе стороны пытаются спасать людей, ну, извините, это ужасно– отметил спикер.

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Аналитик добавил, что западные партнеры рискуют утратить понимание очевидных фактов, если украинская делегация не будет четко формулировать свою позицию во время подобных мероприятий.

Какие дипломатические просчеты допустила украинская делегация?

Украинские представители Дмитрий Лубинец и Давид Арахамия во время визита не сделали публичных акцентов на военных преступлениях оккупантов в Олешках. По словам аналитика, это свидетельствует о слабой дипломатической подготовке и страхе нарушить формат сотрудничества.

Если бы у нас в Вашингтоне был посол, который был бы точно осведомлен и о рассадке, и о том, как все будет проходить, и если бы это был профессиональный, подготовленный человек, он бы предотвратил подобный сценарий, и встреча прошла бы совсем иначе– констатировал Краев.

Александр отметил, что отсутствие полноценного посла Украины в США провоцирует серьезные дипломатические провалы, потому что профессиональные дипломаты все чаще оказываются в стороне от основных переговорных процессов.

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Что происходит в Вашингтоне сегодня?

Недавние события в столице США разворачиваются на фоне попыток американской стороны продемонстрировать быстрые миротворческие результаты. Ранее появилась информация о том, почему Мелания Трамп возглавила гуманитарную миссию, чтобы спасти мирных жителей.

В то же время международные СМИ обратили внимание на то, что миссия в Олешках и контакты эмиссара Путина стали первой прямой площадкой взаимодействия сторон в Белом доме. При этом аналитики отмечают, что визит Дмитриева в Вашингтон стал попыткой наладить прямой диалог с командой Трампа, что создает новые вызовы для украинской дипломатии на международной арене.