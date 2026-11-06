Зустріч у Білому домі та обіцянки Трампа: дипломатичні ризики України

Заяви Дональда Трампа про підготовку нової великої угоди та спільна зустріч у Білому домі викликають чимало запитань щодо реальних перспектив завершення війни. Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт Ради з питань зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Чому заяви Трампа про угоду не означають прорив?

Експерт наголосив, що будь-які розмови про дипломатичний прорив залишаються передчасними, доки Москва не продемонструє готовність до реального діалогу. Наразі ж російська сторона розглядає потенційне припинення вогню винятково як власну фінальну поступку.

Проблема в тому, що Росія досі сприймає припинення вогню як фінальну точку, а не як щось проміжне, де ми маємо зустрітися посередині та почати говорити з цього. Росія сприймає припинення вогню як свою фінальну й ультимативну поступку, хоча такою вона не є– зазначив аналітик.

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Також він застеріг щодо оптимізму після того, як відбулися непублічні контакти з російськими посланцями. Зокрема, коли представник Кремля Дмітрієв відвідує Вашингтон, це свідчить, імовірніше, про спроби нав'язати вигідні Москві "гарантії безпеки", ніж про бажання миру.

Чому жертву та агресора не можна урівнювати?

Особливе занепокоєння викликав сам формат зустрічі за участі Меланії Трамп, де за одним столом опинилися українські та російські делегати. На думку експерта, спроба представити обидві сторони на одному рівні в розв'язанні проблеми – неприпустима підміна понять.

Це є найбільша наша дипломатична проблема, коли жертву агресії та агресора урівнюють. Хто окупував Олешки? Росіяни. Хто викликав там голод? Росіяни. Хто винен у всьому тому, що нам доводиться зараз людей рятувати? Росіяни. А тут казати, що так, Росія молодець, Україна молодець, бо обидві сторони намагаються рятувати людей, ну, вибачте, це жахливо– зауважив спікер.

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Аналітик додав, що західні партнери ризикують втратити розуміння очевидних фактів, якщо українська делегація не артикулюватиме чітку позицію під час подібних заходів.

Які дипломатичні прорахунки допустила українська делегація?

Українські представники Дмитро Лубінець та Давид Арахамія під час візиту не зробили публічних акцентів на воєнних злочинах окупантів в Олешках. За словами аналітика, це свідчить про слабку дипломатичну підготовку та страх зламати формат співпраці.

Якби в нас у Вашингтоні був посол, який був би точно ознайомлений і з розсадкою, і з тим, як усе буде проходити, і якби це була професійна, підготовлена людина, він би зблокував подібний сценарій і зустріч би проходила зовсім інакше– констатував Краєв.

Олександр зауважив, що відсутність повноцінного посла України в США провокує серйозні дипломатичні провали, оскільки професійні дипломати дедалі частіше опиняються осторонь основних переговорних процесів.

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Що відбувається у Вашингтоні сьогодні?

Нещодавні події у столиці США розгортаються на тлі спроб американської сторони продемонструвати швидкі миротворчі результати. Раніше з'явилася інформація про те, чому Меланія Трамп очолила гуманітарну місію для порятунку цивільних.

Водночас міжнародні медіа звернули увагу на те, що місія в Олешках та контакти емісара Путіна стали першим прямим майданчиком взаємодії сторін у Білому домі. Водночас аналітики зазначають, що візит Дмітрієва до Вашингтона став спробою налагодити прямий діалог із командою Трампа, що створює нові виклики для української дипломатії на міжнародній арені.