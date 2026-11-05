Спецпосланець Путіна прибув до США для переговорів з Білим домом: чи будуть говорити про Україну

Це будуть перші контакти між сторонами після поразки республіканців на довиборах. Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про візит?

Представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв у четвер, 5 листопада, відвідає захід у Білому домі, організований першою леді США. У Білому домі повідомили, що Меланія Трамп виступить із промовою щодо шестиденного "режиму тиші" в районі окупованих Олешок.

Переговірник зустрінеться з членами адміністрації президента, про це повідомили два джерела інформаційного агентства. Візит Дмитрієва стане першим контактом між російськими та американськими посадовцями після проміжних виборів, на яких республіканці зазнали нищівної поразки. Він відбудеться напередодні тристоронньої зустрічі США, Росії та України в Абу-Дабі 10 листопада.

Джерела стверджують, що гуманітарний напрямок у контактах Дмитрієва у США та взаємодія з командою Меланії Трамп стали важливою сферою переговорів поряд з економікою та бізнес-угодами. Спецпосланець брав участь у сприянні звільненню американців, заарештованих Росією, поверненню українських дітей та гуманітарній операції в Олешках. Джерело заявило, що Росія та США нібито зацікавлені у продовженні цих гуманітарних зусиль.

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Що відомо про можливу зміну підходів США?

Спецпосланець російського диктатора раніше зустрічався зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом у Білому домі у 2025 році. Reuters зазначило, що попередник Трампа, Джо Байден, не запрошував російських чиновників до Білого дому.

ЗМІ писали, що демократична більшість у Конгресі з січня наполягатиме на збільшенні допомоги Україні та поставить під сумнів деякі рішення адміністрації Трампа. Серед них може бути угода з Росією щодо дизельного палива та послаблення деяких санкцій.

У Москві висловили сподівання, що Трамп продовжить свої миротворчі зусилля, попри поразку Республіканської партії. У Кремлі додали, що триває робота з підготовки зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.