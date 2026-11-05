Спецпосланник Путина прибыл в США для переговоров с Белым домом: будут ли обсуждать Украину

Это будут первые контакты между сторонами после поражения республиканцев на довыборах. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о визите?

Представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев в четверг, 5 ноября, посетит мероприятие в Белом доме, организованное первой леди США. В Белом доме сообщили, что Мелания Трамп выступит с речью о шестидневном "режиме тишины" в районе оккупированных Олешек.

Переговорщик встретится с членами администрации президента, об этом сообщили два источника информационного агентства. Визит Дмитриева станет первым контактом между российскими и американскими официальными лицами после промежуточных выборов, на которых республиканцы потерпели сокрушительное поражение. Визит состоится накануне трехсторонней встречи США, России и Украины в Абу-Даби 10 ноября.

Источники утверждают, что гуманитарное направление в контактах Дмитриева в США и взаимодействие с командой Мелании Трамп стали важной сферой переговоров наряду с экономикой и бизнес-сделками. Спецпосланник участвовал в содействии освобождению американцев, арестованных Россией, возвращению украинских детей и гуманитарной операции в Олешках. Источник заявил, что Россия и США якобы заинтересованы в продолжении этих гуманитарных усилий.

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Что известно о возможном изменении подходов США?

Спецпосланник российского диктатора ранее встречался со специальным посланником США Стивом Виткоффом в Белом доме в 2025 году. Reuters отметило, что предшественник Трампа, Джо Байден, не приглашал российских чиновников в Белый дом.

СМИ писали, что демократическое большинство в Конгрессе с января будет настаивать на увеличении помощи Украине и поставит под сомнение некоторые решения администрации Трампа. Среди них может быть соглашение с Россией о дизельном топливе и ослабление некоторых санкций.

В Москве выразили надежду, что Трамп продолжит свои миротворческие усилия, несмотря на поражение Республиканской партии. В Кремле добавили, что продолжается работа по подготовке встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.