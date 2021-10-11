Над вербовкой украинцев работал 27-летний киевлянин. Он привлек еще 2 жителей Киевщины и они вместе искали подготовленных воинов по всей Украине.

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Искали даже среди АТОшников

Злоумышленники выбирали лиц среди спортсменов, военнослужащих и даже добровольцев, которые принимали участие в АТО. Был важен боевой опыт и умение обращаться с оружием.

Заметьте! За участие в войне в Сирии наемникам обещали сумму от 5 до 10 тысяч долларов США в месяц.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:

мобильные телефоны;

компьютерную технику;

информационные носители;

банковские карточки.

Сейчас задержанным применили меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

по 2 части статьи 28 о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

по 1 части статьи 447 о наемничестве.

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