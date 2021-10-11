Над вербовкой украинцев работал 27-летний киевлянин. Он привлек еще 2 жителей Киевщины и они вместе искали подготовленных воинов по всей Украине.

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Искали даже среди АТОшников

Злоумышленники выбирали лиц среди спортсменов, военнослужащих и даже добровольцев, которые принимали участие в АТО. Был важен боевой опыт и умение обращаться с оружием.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:

  • мобильные телефоны;
  • компьютерную технику;
  • информационные носители;
  • банковские карточки.

Сейчас задержанным применили меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • по 2 части статьи 28 о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
  • по 1 части статьи 447 о наемничестве.

Гражданская война в Сирии: коротко

  • Конфликт начался 15 марта 2011 года с демонстраций, которые были частью Арабской весны. После этого он перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году.
  • Протестующие требовали отставки президента Сирии Башара аль-Асада, который в мае 2021 года в четвертый раз победил на выборах. Результаты не признал ряд стран Запада.
  • Контролируемые силы президента Сирии 13 июня 2021 года обстреляли больницу ракетами. Погибли по меньшей мере 18 человек, среди них – дети.
  • В Сирии 10 сентября 2021 года неизвестные взорвали автомобиль российской военной полиции. Из-за взрыва погиб российский военнослужащий.