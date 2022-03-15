Обещали помочь, – Терехов из Харькова провел переговоры с мэрами Чикаго, Бостона и Нью-Йорка

Мэр Харькова остается в городе и связался со своими иностранными коллегами. О чем они говорили – читайте дальше.

Городской глава Харькова Игорь Терехов отметил, что украинские военные не дают врагу и на метр подойти к городу.

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Мэр Харькова провел переговоры с американскими коллегами

В то же время он провел переговоры с мэрами трех крупных американских городов. Речь идет о руководителях Чикаго, Бостона и Нью-Йорка.

Я просил их, чтоб они лоббировали интересы Украины и города Харькова по закрытию неба над Украиной. Для нас это очень важно. Потому что, прежде всего, это жизнь людей: мирных харьковчан и мирных украинцев,

– рассказал Терехов.

По его словам, мэры американских городов обещали помочь Украине. Городской глава также добавил, что еще никогда Украина и Харьков не получали такой поддержки от мирового сообщества.

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