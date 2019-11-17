Обещания Гончарука: качественные дороги, бесплатные роды и поддержка учителей

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "бюджетом развития" главную государственную смету на 2020 год и раздал обещания украинцам.

На своей странице в фейсбуке премьер-министр поздравил всех с принятием бюджета на следующий год и рассказал некоторые детали, куда именно будут использовать бюджетные средства.

Читайте также: Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020

В 2020 году в Украине будут по-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение младенцев в рамках программы медгарантий. Еще больше карет скорой, плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы. Качественные дороги по всей стране. Так, на следующий год мы заложили рекордную сумму средств на развитие инфраструктуры. Предусмотрены развитие и поддержка в надлежащем состоянии украинских аэропортов и мостов,

- пишет Гончарук.

Также премьер-министр анонсировал создание программы "Способная школа для лучших результатов" для повышения качества образования в школах в маленьких городах и селах. Согласно этой программе, правительство обещает мотивацию для учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки - 21 тысячи гривен.

Основные цифры бюджета-2020



Что предусмотрено в бюджете на 2020 год / инфографика 24 канала

Бюджет на 2020 год был принят 14 ноября 2019 года.