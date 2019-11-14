Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020

Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2020 год. Что говорят цифры и какие детали скрывает главный финансовый документ, разбирались журналисты 24 канала.

Бюджет-2020 был принят достаточно быстро – в отличие от предыдущих лет, Украина уже в ноябре получила главную финансовую смету. Однако в парламенте не обошлось без словесных перепалок и взаимных обвинений.

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Оппозиция не голосовала за бюджет, и всю ответственность на себя взяла президентская фракция "Слуга народа" плюс 19 голосов дала группа "За будущее" и 20 – внефракционные депутаты. "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос" и "Оппоплатформа – За жизнь" не дали ни одного. Говорят, что именно голосованием за бюджет проверяется настоящее властное большинство.

Ожидание – реальность

В оппозиции заявили, что бюджет не предусматривает повышения социальных стандартов, как это было обещано властью. Защитники документа от "Слуги народа" апеллировали – мол, сейчас сложная ситуация, поэтому при формировании сметы исходили из того, что есть.

Экономический эксперт Сергей Фурса в комментарии 24 каналу сказал, что "бюджет вполне адекватный, и было бы наивно ожидать от него чуда".

Бюджет должен соответствовать состоянию украинской экономики, а не ожиданиям людей,

– отмечает Фурса.

Позитивом документа эксперты называют его своевременность.

Сам факт голосования за бюджет в ноябре говорит о том, что мы становимся цивилизованной страной,

– сказал 24 канала экономист Тарас Козак.

Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

Децентрализация – отмена

Одним из главных минусов бюджета-2020 называют, то что он предусматривает уменьшение почти вдвое субвенции местным бюджетам. В "Европейской солидарности" заявили, что новая власть разрушает то, что было ими сделано.

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Более того, оппозиция, которая была до того у власти пять лет, обвинила партию "Слуга народа" в том, что она хочет нажать на местное самоуправление перед выборами, уменьшив им финансирование.

Хотят забрать у мэров и местных советов деньги для того, чтобы они на коленях ползли в Киев,

– говорит 5-ый президент Украины Петр Порошенко.

Такой подход может быть обусловлен тем, что на сегодняшний день местные общины не принадлежат к партии "Слуга народа", а потому являются неподконтрольными. В связи с этим – освоение средств будет не контролируемой центральной властью. Правительству и Банковой такое положение дел невыгодно. Поэтому они придумали, как взять местную власть "на крючок", переложив финансирование отдельных программ на их плечи.

Про науку забыли

Работники четырех академий – Национальной академии наук, а также академий медицинских, аграрных и педагогических наук – провели акцию протеста под Верховной Радой, требуя увеличения финансирования отрасли.

В нашей стране есть закон, который гарантирует определенный уровень финансирования той или иной отрасли. Но такого провала, как в науке, нет нигде. С 2020 года, согласно закону о научной и научно-технической деятельности, 1,7% ВВП должно идти на науку. Сегодня это 0,17% – в 10 раз меньше,

– заявил на акции председатель профсоюза работников НАНУ Анатолий Широков.

Не дали денег многодетным семьям

Бюджет также больше не предусматривает помощи семьям, имеющим более двух детей. Ранее на третьего и четвертого ребенка выделяли до полторы тысячи гривен ежемесячно.

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В целом эксперты отмечают, что в бюджете уменьшено количество средств, предусмотренных для субсидиальних программ. Он не учитывает ожидания положительных изменений в социальной политике, которые желательно было бы выполнить, учитывая пожелания простых граждан. Прежде всего речь идет о социально уязвимых слоях населения (пенсионерах, инвалидх, чернобыльцах и тому подобное).

Плюсы бюджета-2020

Про положительные стороны бюджета рассказал на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук. Он не был особенно оригинальным и назвал бюджет его правительства – "бюджетом развития", как до него делали предыдущие руководители Кабмина. Среди конкретных шагов, которые планируется осуществить, используя бюджетные средства, Гончарук выделил следующее:

В 2020 году в Украине будут по-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение новорожденных в рамках программы медгарантий. Еще больше карет скорой, плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы. Качественные дороги по всей стране. Так, на следующий год мы заложили рекордную сумму средств на развитие инфраструктуры. Предусмотрено и развитие и поддержание в надлежащем состоянии украинских аэропортов и мостов,

– пишет Гончарук.

Также премьер-министр анонсировал создание программы "Способная школа для лучших результатов" для повышения качества образования в школах в маленьких городах и селах. Согласно этой программы правительство обещает мотивацию для учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки, – 21 тысяча гривен.

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