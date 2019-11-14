Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2020 рік. Що говорять цифри та які деталі приховує головний фінансовий документ, розбиралися журналісти 24 каналу.

Бюджет-2020 був ухвалений доволі швидко – на відміну від попередніх років, Україна вже у листопаді отримала головний фінансовий кошторис. Проте у парламенті не обійшлося без словесних перепалок і взаємних звинувачень.

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Опозиція не голосувала за бюджет, і всю відповідальність на себе взяла президентська фракція "Слуга народу" плюс 19 голосів дала група "За майбутнє" і 20 – позафракційні депутати. "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос" та "Опоплатформа – за життя" не дали жодного. Кажуть, що саме голосуванням за бюджет перевіряється справжня владна більшість.

Очікування – реальність

В опозиції заявили, що бюджет не передбачає підвищення соціальних стандартів, як це було обіцяно владою. Захисники документу від "Слуги народу" апелювали – мовляв, зараз складна ситуація, тому при формуванні кошторису виходили з того, що є.

Економічний експерт Сергій Фурса у коментарі 24 каналу сказав, що "бюджет цілком адекватний, і було б наївно очікувати від нього дива".

Бюджет має відповідати стану української економіки, а не очікуванням людей,

– зазначає Фурса.

Позитивом документу експерти називають його своєчасність.

Сам факт голосування за бюджет у листопаді говорить про те, що ми стаємо цивілізованою країною,

– сказав 24 каналу економіст Тарас Козак.



Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

Децентралізація – відміна

Одним з головних мінусів бюджету-2020 називають, те що він передбачає зменшення майже вдвічі субвенції місцевим бюджетам. В "Європейській солідарності" заявили, що нова влада руйнує те, що було ними зроблено.

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Більше того, опозиція, яка була до того у владі п’ять років, звинуватила партію "Слуга народу" у тому, що вона хоче натиснути на місцеве самоврядування перед виборами, зменшивши їм фінансування.

Хочуть забрати у мерів і місцевих рад гроші для того, щоб вони на колінах повзли до Києва,

– каже п'ятий президент України Петро Порошенко.

Такий підхід може бути обумовлений тим, що на сьогоднішній день місцеві громади не належать до партії "Слуга народу", а тому є непідконтрольними. В зв'язку з цим – освоєння коштів буде не контрольованим центральною владою. Уряду і Банковій такий стан справ невигідний. Тому вони придумали, як взяти місцеву владу "на гачок", переклавши фінансування окремих програм на їх плечі.

Про науку забули

Працівники чотирьох академій – Національної академії наук, а також академій медичних, аграрних і педагогічних наук – провели акцію протесту під Верховною Радою, вимагаючи збільшення фінансування галузі.

В нашій країні є закон, який гарантує певний рівень фінансування тієї чи іншої галузі. Але такого провалу, як у науці, немає ніде. З 2020 року, згідно з законом про наукову та науково-технічну діяльність, 1,7% ВВП має йти на науку. Сьогодні це 0,17% – в 10 разів менше,

– заявив на акції голова профспілки працівників НАНУ Анатолій Широков.

Не дали грошей багатодітним сім’ям

Бюджет також більше не передбачає допомоги сім’ям, які мають більше двох дітей. Раніше на третю й четверту дитину виділяли до півтори тисячі гривень щомісяця.

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Загалом експерти наголошують, що в бюджеті зменшено кількість коштів, передбачених для субсидіяльних програм тощо. Він не враховує очікування позитивних змін у соціальній політиці, які бажано було б виконати, враховуючи побажання простих громадян. Передовсім йдеться про соціально вразливі верстви населення (пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців тощо).

Плюси бюджету-2020

Про позитивні сторони бюджету розповів на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Він не був особливо оригінальним й назвав бюджет його уряду – "бюджетом розвитку", як до нього робили попередні очільники Кабміну. Серед конкретних кроків, які заплановано здійснити, використовуючи бюджетні кошти, Гончарук виділив наступне:

У 2020 році в Україні будуть по-справжньому безкоштовні пологи, лікування інсультів, інфарктів та лікування немовлят в рамках програми медгарантій. Ще більше карет швидкої, плюс відкриття у кожній області України відділень екстреної допомоги для зменшення часу очікування приїзду на виклики. Якісні дороги по всій країні. Так, на наступний рік ми заклали рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури. Передбачено й розвиток та підтримку у належному стані українських аеропортів та мостів,

– пише Гончарук.

Також прем’єр-міністр анонсував створення програми "Спроможна школа для кращих результатів" для підвищення якості освіти у школах у маленьких містах і селах. Згідно цієї програми уряд обіцяє мотивацію для учителів із 10-річним досвідом у вигляді щорічної фінансової підтримки – 21 тисяча гривень.

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