00:31
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Обіцянки Гончарука: якісні дороги, безкоштовні пологи та підтримка вчителів

      264 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / 24 канал

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав "бюджетом розвитку" головний державний кошторис на 2020 рік та роздав обіцянки українцям.

      На своїй сторінці у фейсбуці прем’єр-міністр привітав усіх з ухваленням бюджету на наступний рік та розповів деякі деталі, куди саме використовуватимуть бюджетні кошти.

      Читайте також: Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020

      У 2020 році в Україні будуть по-справжньому безкоштовні пологи, лікування інсультів, інфарктів та лікування немовлят в рамках програми медгарантій. Ще більше карет швидкої, плюс відкриття у кожній області України відділень екстреної допомоги для зменшення часу очікування приїзду на виклики. Якісні дороги по всій країні. Так, на наступний рік ми заклали рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури. Передбачено й розвиток та підтримку у належному стані українських аеропортів та мостів,
      – пише Гончарук.

      Також прем’єр-міністр анонсував створення програми "Спроможна школа для кращих результатів" для підвищення якості освіти у школах у маленьких містах і селах. Згідно цієї програми уряд обіцяє мотивацію для учителів із 10-річним досвідом у вигляді щорічної фінансової підтримки – 21 тисяча гривень.

      Основні цифри бюджету-2020


      Що передбачено у бюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

      Бюджет на 2020 рік був ухвалений 14 листопада 2019 року. 

      Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
      17 листопада
      7794
      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет 2020 Олексій Гончарук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 17 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії
      17 листопада , 22:20 Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії
      Ірина Юрковська 928
      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      17 листопада , 22:00 Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      Блоги тижня 1239
      Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      17 листопада , 21:06 Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      Катерина Моргоєва 9308
      Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      17 листопада , 19:30 Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      Ольга Грамчук 720
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      17 листопада , 18:50 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 9105
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук