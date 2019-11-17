Обіцянки Гончарука: якісні дороги, безкоштовні пологи та підтримка вчителів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав "бюджетом розвитку" головний державний кошторис на 2020 рік та роздав обіцянки українцям.

На своїй сторінці у фейсбуці прем’єр-міністр привітав усіх з ухваленням бюджету на наступний рік та розповів деякі деталі, куди саме використовуватимуть бюджетні кошти.

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У 2020 році в Україні будуть по-справжньому безкоштовні пологи, лікування інсультів, інфарктів та лікування немовлят в рамках програми медгарантій. Ще більше карет швидкої, плюс відкриття у кожній області України відділень екстреної допомоги для зменшення часу очікування приїзду на виклики. Якісні дороги по всій країні. Так, на наступний рік ми заклали рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури. Передбачено й розвиток та підтримку у належному стані українських аеропортів та мостів,

– пише Гончарук.

Також прем’єр-міністр анонсував створення програми "Спроможна школа для кращих результатів" для підвищення якості освіти у школах у маленьких містах і селах. Згідно цієї програми уряд обіцяє мотивацію для учителів із 10-річним досвідом у вигляді щорічної фінансової підтримки – 21 тисяча гривень.

Основні цифри бюджету-2020



Що передбачено у бюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

Бюджет на 2020 рік був ухвалений 14 листопада 2019 року.