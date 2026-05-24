Обеспечивала топливом Москву и область: СБУ поразила важную перекачивающую станцию в России

Специалисты СБУ поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Второво" во Владимирской области России. Этот объект обеспечивал горючим московский регион

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно о поражении ЛПДС "Второво"?

В СБУ отметили, что удар по ЛПДС "Второво" осуществили специалисты Центра спецопераций "Альфа". Как отметили спецслужбисты, эта станция является важным узлом в системе магистральных нефтепродуктопроводов и перекачивает сырье, преимущественно дизельное топливо, с нефтеперерабатывающих заводов центральной части России до экспортных портов и внутренних потребителей.

Она (станция "Второво" – 24 Канал) обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково,

– объяснили в Службе безопасности.

Там также отметили, что в результате успешной атаки беспилотников на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью 800 квадратных метров.

В СБУ отметили, что, в отличие от врага, который целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и мирных людей, Украина наносит точные удары исключительно по военным и стратегическим целям, связанных с обеспечением российской агрессии.

"СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем", – заявил глава Службы безопасности Украины Евгений Хмара.