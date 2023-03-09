Об этом сообщил премьер-министр Украины. Денис Шмыгаль подчеркнул, что пока на Запорожской АЭС находятся оккупанты, риски будут оставаться высокими.

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Ядерный терроризм и шантаж России должны быть прекращены

Риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал "Росатома". Россия должна покинуть ЗАЭС,

– подчеркнул Шмыгаль.

Ночные обстрелы Россией энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего уже в шестой раз за время полномасштабной войны была обесточена ЗАЭС, являются очередным тому подтверждением. С заявлением в Совет руководителей МАГАТЭ сегодня обратились 49 государств и Евроатом.

Также страны призывают прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля нашим государством над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ. Ведь это обеспечит их безопасность и защищенную работу.

Кроме того, международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности. Украина благодарна партнерам за практические шаги и призывает к дальнейшим санкциям.

Ядерный терроризм и шантаж России должны быть прекращены,

– подчеркнул премьер.

Россияне полностью обесточили Запорожскую АЭС

Ночью 9 марта оккупанты в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы. И это на следующий день после переговоров с ООН о демилитаризации ЗАЭС", – отметил чиновник.

Сейчас станция обесточена и перешла в режим блэкаута уже в шестой раз за время оккупации. 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС.

Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени,

– отметили в Энергоатоме.

Также добавили, что при невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.