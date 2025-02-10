Обезьяну обвинили в масштабном блэкауте на Шри-Ланке
На Шри-Ланке в воскресенье, 9 февраля, произошел общенациональный блэкаут. В этом масштабном отключении света обвинили обезьяну.
Она якобы пробралась на электростанцию вблизи столицы Коломбо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Как на Шри-Ланке высмеяли блэкаут с участием "обезьяны-мошенницы"
Население Шри-Ланки – 22 миллиона человек. Все они оказались без света.
Обесточивание по стране началось примерно в 11:00 по местному времени.
Обезьяна вошла в контакт с нашим сетевым трансформатором, вызвав дисбаланс в системе,
– сказал министр энергетики Кумара Джаякоди.
В ход сразу пошли генераторы. Восстановить электроснабжение обещали за несколько часов, но в первую очередь для медицинских учреждений и водоочистных установок.
Население сразу раскритиковало власть в соцсетях, высмеивая этот инцидент с участием "обезьяны-мошенницы".
"Одна обезьяна = полный хаос. Время переосмыслить инфраструктуру?" – написал один из пользователей.
Другой опубликовал иллюстрацию индуистского бога Ханумана с лицом обезьяны отметив что "в прошлом Шри-Ланка почувствовала вкус обезьяньего бизнеса".
Только на Шри-Ланке группа обезьян, борющихся внутри электростанции, может вызвать отключение электроэнергии на всем острове,
– также написала главный редактор местной газеты Daily Mirror Джамила Хусейн.
Шри-Ланка уже не впервые погружается в кромешную тьму
В издании Daily Mirror также отметили что инженеры уже предупреждали правительства "годами" о необходимости модернизации электросети, чтобы страна не столкнулась с частыми отключениями электроэнергии.
"Национальная энергосеть находится в настолько ослабленном состоянии, что можно ожидать частых отключений электроэнергии на всем острове, если будет сбой даже на одной из наших линий", – сказал анонимно один из специалистов.
К слову, во время экономического кризиса 2022 года на Шри-Ланке уже были массовые отключения.