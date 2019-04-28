Обезьяну научили пользоваться Instagram: курьезное видео

В США шимпанзе по кличке Сугрива стала звездой соцсетей. Владелец обезьяны научил ее пользоваться смартфоном и создал аккаунт в Instagram.

Обезьяна Сугрива выбирает интересные для себя снимки и ставит им лайк.

Читайте также: В Бразилии "задержали" попугая, который предупреждал наркодилеров о полицейских рейдах

По словам владельца обезьяны, теперь она регулярно проводит время, листая ленту. Новая пользовательница даже лайкает изображения других обезьян.

Шимпанзе уже давно стала звездой соцсетей. Ранее ее владелец показывал, как она "справилась" с шлемом виртуальной реальности.

Пользователи в социальной сети отмечают, что Сугрива выступает не только в роли потребителя информационных услуг, но и сама формирует свое отражение в инфопотоке.

Сугрива действует совсем осмысленно. Она явно понимает смысл Instagram,

– отметили пользователи.

Видео с обезьяной уже набрало почти более 1,5 миллиона просмотров.

Обезьяна Сугрива научилась пользоваться Instagram: курьезное видео