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      Обезьяну научили пользоваться Instagram: курьезное видео

      6 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В США шимпанзе по кличке Сугрива стала звездой соцсетей. Владелец обезьяны научил ее пользоваться смартфоном и создал аккаунт в Instagram.

      Обезьяна Сугрива выбирает интересные для себя снимки и ставит им лайк.

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      По словам владельца обезьяны, теперь она регулярно проводит время, листая ленту. Новая пользовательница даже лайкает изображения других обезьян.

      Шимпанзе уже давно стала звездой соцсетей. Ранее ее владелец показывал, как она "справилась" с шлемом виртуальной реальности.

      Пользователи в социальной сети отмечают, что Сугрива выступает не только в роли потребителя информационных услуг, но и сама формирует свое отражение в инфопотоке.

      Сугрива действует совсем осмысленно. Она явно понимает смысл Instagram,
      – отметили пользователи.

      Видео с обезьяной уже набрало почти более 1,5 миллиона просмотров.

      Обезьяна Сугрива научилась пользоваться Instagram: курьезное видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости США Курьезные новости Instagram Мир животных
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