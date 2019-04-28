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      Мавпу навчили користуватися Instagram: курйозне відео

      74 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      У США шимпанзе на прізвисько Сугрива стала зіркою соцмереж. Власник мавпи навчив її користуватися смартфоном і створив аккаунт в Instagram.

      Мавпа Сугрива вибирає цікаві для себе знімки і ставить їм лайк.

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      За словами власника мавпи, тепер вона регулярно проводить час, гортаючи стрічку. Нова користувачка навіть лайкає зображення інших мавп.

      Шимпанзе вже давно стала зіркою соцмереж. Раніше її власник показував, як вона "впоралась" з шоломом віртуальної реальності.

      Користувачі у соціальній мережі відзначають, що Сугрива виступає не тільки в ролі споживача інформаційних послуг, але і сама формує свій відбиток у інфопотоці.

      Сугрива діє зовсім осмислено. Вона явно розуміє сенс Instagram,
      – зауважили користувачі.

      Відео з мавпою вже набрало майже більше 1,5 мільйона переглядів.

      Мавпа Сугрива навчилася користуватися Instagram: курйозне відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини США Курйозні новини Світ тварин Instagram
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