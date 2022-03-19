Российские самолеты не имеют права входить в воздушное пространство стран ЕС. Но, как выяснилось, россиянам удалось нарушить это правило.

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Полет российского грузового самолета в Европу

Российский грузовой борт RA-76511 грузовой компании "Волга-Днепр" 17 марта прилетел из Москвы в Братиславу, а сейчас возвращается обратно, хотя решение о закрытии неба для российских самолетов 32 европейских страны приняли еще 28 февраля.

Как самолет подсанкционной российской компании смог прилететь в Братиславу и отправиться назад – пока неизвестно.

Российский самолет прилетел в Европу, несмотря на санкции / Скриншот

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