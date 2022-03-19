Російські літаки не мають право заходити у повітряний простір країн ЄС. Але, як з'ясувалося, росіянам вдалося порушити це правило.

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Політ російського вантажного літака у Європу

Російський грузовий борт RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня прилетів з Москви до Братислави, а зараз повертається назад, хоча рішення про закриття неба для російських літаків 32 європейські країни прийняли ще 28 лютого.

Яким чином літак підсанкційної російської компанії зміг прилетіти у Братиславу та вирушити назад – наразі невідомо.

Російський літак прилетів у Європу попри санкції / Скриншот

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