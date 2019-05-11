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      Обид нет, – Епифаний поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

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      Зеленский произвел положительное впечатление на Епифания
      Зеленский произвел положительное впечатление на Епифания / pomisna.info

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский произвел положительное впечатление на предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания после их встречи, которая состоялась 30 апреля в Киеве. Кроме того, митрополит не обижается на бывшего шоумена за шутку-сравнение Томоса об автокефалии с термосом.

      Предстоятель ПЦУ в интервью LB.ua заметил, что стремится иметь хорошие, дружеские отношения с будущим президентом, а его "конфессиональные предпочтения никак не влияют на развитие или на внутренние дела Украинской церкви".

      Читайте также: Епифаний имеет конфликт с Филаретом, который хочет восстановить Киевский патриархат, – СМИ

      Епифаний подчеркнул, что у него сложилось "очень положительное" впечатление после общения с новоизбранным президентом, хотя до этой встречи они лично знакомы не были.

      Настоятель Православной церкви добавил, что не обижается на Зеленского, который во время одного из выступлений "95 Квартала" несколько раз назвал Томос – термосом.

      У нас возникают другие вызовы и проблемы, которые надо решать. Как православные, мы должны не обращать внимание на прежние обиды. Это не важно. Важно строить вместе Украину. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад,
      – сказал Епифаний.

      Кроме того, митрополит отметил, что если при новой власти кто-то будет пытаться разрушать Православную Церковь Украины, это негативно отразится на самом президенте.

      "Петр Алексеевич войдет в историю как строитель, как тот, кто сумел объединить Православную Церковь Украины. А следующий Президент разве захочет войти в историю как разрушитель? Поэтому любая украинская власть должна быть заинтересована в том, чтобы сохранить и приумножить то, что уже было сделано, независимо от фигур, от имен. Потому что это достояние всего народа, а не заслуга одного человека", – отметил Епифаний.

      Что известно о встрече Епифания и Зеленского?​
      Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Православной церкви Украины Епифанием 30 апреля в Михайловском Златоверхом монастыре города Киева. Митрополит поздравил политика с победой на выборах и пожелал мудрости, силы и вдохновения в ответственном служении украинскому народу.

      Во время встречи они обсудили "проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе", борьбу с коррупцией и бедностью.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Президент Украины Томос Религия Православная церковь Украины Епифаний Новости Украины Новости политики
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