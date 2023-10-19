Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре. В Закарпатье ветер будут сопровождать дожди.
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В ряде областей объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 20 октября:
- в южных, центральных и восточных областях порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду;
- в Карпатах – 20 – 25 метров в секунду.
В Закарпатье будут сильные дожди. Уровень опасности – желтый.
В Украине будут мощные ветры / Фото Украинского гидрометеорологического центра
Стоит прочесть Дожди, порывы ветра и подъем воды в реках: прогноз погоды в Украине на 20 октября.
Какая будет погода в Украине 20 октября
Почти по всей стране 20 октября пройдут дожди, кроме южной части. В Закарпатье осадки будут значительными.
Ветер – юго-западный, в северной части – восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Кроме Запада и Севера, порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах – 20 – 25 метров в секунду.
Температура ночью будет +5...+10 градусов, на северо-востоке страны - +2...+7 градусов, в Одесской и Николаевской областях будет теплее - +9...+14 градусов.
Днем в северной части – +7…+12 градусов, на юге страны – +17…+22 градуса, на остальной территории – +13…+18 градусов.