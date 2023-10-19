Осень вступает в свои права, пугая нас понижением температуры и мокрой погодой. Но в Украине постепенно начинается отопительный сезон, а минусовые температуры пока фиксируют только ночью. Так что одевайтесь теплее, берите зонтик и любуйтесь желтыми листьями!
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Какая будет погода в Украине 20 октября
Почти по всей стране пройдут дожди, кроме южной части. На Закарпатье осадки будут значительными.
Ветер юго-западный, в северной части восточный, 7 – 12 метров в секунду. Кроме Запада и Севера, порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25 метров в секунду.
Температура ночью +5...+10 градусов, на северо-востоке страны +2...+7 градусов, в Одесской и Николаевской областях теплее, +9...+14 градусов.
Днем в северной части +7...+12 градусов, на юге страны +17...+22 градуса, на остальной территории +13...+18 градусов.
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Прогноз погоды в Киеве и области
Здесь, как и по всей Украине, будет облачно с дождями. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура по области будет ночью +5...+10 градусов, а днем будет +7...+12 градусов. В столице ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов.
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
Синоптики предупреждают, что в реках повысится уровень воды. Это касается Закарпатья: там 20 – 21 октября ожидается повышение уровней воды (над фактическими уровнями по состоянию на 8 часов 19 октября) на 0,5 – 1,5 метра, в нижнем течении Боржавы на 1,5 – 2,5 метра.
Рост уровней воды ожидается в пределах русел. Но Укргидрометцентр успокаивает: негативных последствий это повышение не несёт.
Подъем воды в реках в Украине 20 октября / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +10...+12
- Ужгород +16...+18
- Львов +17...+19
- Ивано-Франковск +17...+19
- Тернополь +16...+18
- Черновцы +16...+18
- Хмельницкий +16...+18
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +9...+11
- Винница +16...+18
- Одесса +21...+23
- Николаев +20...+22
- Херсон +19...+21
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +8...+10
- Сумы +8...+10
- Полтава +14...+16
- Днепр +16...+18
- Запорожье +18...+20
- Донецк +16...+18
- Луганск +13...+15
- Харьков +15...+17
Прогноз погоды в Украине на 20 октября / Укргидрометцентр