Осень вступает в свои права, пугая нас понижением температуры и мокрой погодой. Но в Украине постепенно начинается отопительный сезон, а минусовые температуры пока фиксируют только ночью. Так что одевайтесь теплее, берите зонтик и любуйтесь желтыми листьями!

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Какая будет погода в Украине 20 октября

Почти по всей стране пройдут дожди, кроме южной части. На Закарпатье осадки будут значительными.

Ветер юго-западный, в северной части восточный, 7 – 12 метров в секунду. Кроме Запада и Севера, порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 20 – 25 метров в секунду.

Температура ночью +5...+10 градусов, на северо-востоке страны +2...+7 градусов, в Одесской и Николаевской областях теплее, +9...+14 градусов.

Днем в северной части +7...+12 градусов, на юге страны +17...+22 градуса, на остальной территории +13...+18 градусов.

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Прогноз погоды в Киеве и области

Здесь, как и по всей Украине, будет облачно с дождями. Ветер восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области будет ночью +5...+10 градусов, а днем будет +7...+12 градусов. В столице ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Синоптики предупреждают, что в реках повысится уровень воды. Это касается Закарпатья: там 20 – 21 октября ожидается повышение уровней воды (над фактическими уровнями по состоянию на 8 часов 19 октября) на 0,5 – 1,5 метра, в нижнем течении Боржавы на 1,5 – 2,5 метра.

Рост уровней воды ожидается в пределах русел. Но Укргидрометцентр успокаивает: негативных последствий это повышение не несёт.


Подъем воды в реках в Украине 20 октября / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

  • Киев +10...+12
  • Ужгород +16...+18
  • Львов +17...+19
  • Ивано-Франковск +17...+19
  • Тернополь +16...+18
  • Черновцы +16...+18
  • Хмельницкий +16...+18
  • Луцк +10...+12
  • Ровно +10...+12
  • Житомир +9...+11
  • Винница +16...+18
  • Одесса +21...+23
  • Николаев +20...+22
  • Херсон +19...+21
  • Симферополь +19...+21
  • Кропивницкий +17...+19
  • Черкассы +15...+17
  • Чернигов +8...+10
  • Сумы +8...+10
  • Полтава +14...+16
  • Днепр +16...+18
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +16...+18
  • Луганск +13...+15
  • Харьков +15...+17


Прогноз погоды в Украине на 20 октября / Укргидрометцентр