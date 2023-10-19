Осінь вступає у свої права, лякаючи нас зниженням температури та мокрою погодою. Але в Україні потроху починається опалювальний сезон, а мінусові температури поки що фіксують тільки вночі. Тож вдягайтесь тепліше, беріть парасольку та милуйтеся жовтим листям!
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Якою буде погода в Україні 20 жовтня
Майже по всій країні пройдуть дощі – крім південної частини. На Закарпатті опади будуть значними.
Вітер південно-західний, у північній частині східний, 7 – 12 метрів на секунду. Окрім Заходу та Півночі, пориви вітру сягнуть 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах 20 – 25 метрів на секунду.
Температура вночі +5...+10 градусів, на північному сході країни +2...+7 градусів, на Одещині та Миколаївщині тепліше, +9...+14 градусів.
Удень у північній частині +7...+12 градусів, на півдні країни +17...+22 градуси, на решті території +13...+18 градусів.
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Прогноз погоди у Києві та в області
Тут, як і по всій Україні, буде хмарно та з дощами. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура по області становитиме вночі +5...+10 градусів, а вдень буде +7...+12 градусів. У столиці вночі +7...+9 градусів, удень +10...+12 градусів.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Синоптики попереджають про те, що в річках підвищиться рівень води. Це стосується Закарпаття: там 20 – 21 жовтня очiкується пiдвищення рiвнiв води (над фактичними рiвнями станом на 8 годину 19 жовтня) на 0,5 – 1,5 метра, у нижнiй течiї Боржави на 1,5 – 2,5 метри.
Ріст рівнів води очікується в межах русел. Але Укргідрометцентр заспокоює: негативних наслiдкiв це підвищення не несе.
Підйом води в річках в Україні 20 жовтня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +10...+12
- Ужгород +16...+18
- Львів +17...+19
- Івано-Франківськ +17...+19
- Тернопіль +16...+18
- Чернівці +16...+18
- Хмельницький +16...+18
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +9...+11
- Вінниця +16...+18
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +8...+10
- Суми +8...+10
- Полтава +14...+16
- Дніпро +16...+18
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +13...+15
- Харків +15...+17
Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / Укргідрометцентр