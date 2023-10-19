Осінь вступає у свої права, лякаючи нас зниженням температури та мокрою погодою. Але в Україні потроху починається опалювальний сезон, а мінусові температури поки що фіксують тільки вночі. Тож вдягайтесь тепліше, беріть парасольку та милуйтеся жовтим листям!

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Якою буде погода в Україні 20 жовтня

Майже по всій країні пройдуть дощі – крім південної частини. На Закарпатті опади будуть значними.

Вітер південно-західний, у північній частині східний, 7 – 12 метрів на секунду. Окрім Заходу та Півночі, пориви вітру сягнуть 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах 20 – 25 метрів на секунду.

Температура вночі +5...+10 градусів, на північному сході країни +2...+7 градусів, на Одещині та Миколаївщині тепліше, +9...+14 градусів.

Удень у північній частині +7...+12 градусів, на півдні країни +17...+22 градуси, на решті території +13...+18 градусів.

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Прогноз погоди у Києві та в області

Тут, як і по всій Україні, буде хмарно та з дощами. Вітер східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області становитиме вночі +5...+10 градусів, а вдень буде +7...+12 градусів. У столиці вночі +7...+9 градусів, удень +10...+12 градусів.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Синоптики попереджають про те, що в річках підвищиться рівень води. Це стосується Закарпаття: там 20 – 21 жовтня очiкується пiдвищення рiвнiв води (над фактичними рiвнями станом на 8 годину 19 жовтня) на 0,5 – 1,5 метра, у нижнiй течiї Боржави на 1,5 – 2,5 метри.

Ріст рівнів води очікується в межах русел. Але Укргідрометцентр заспокоює: негативних наслiдкiв це підвищення не несе.



Підйом води в річках в Україні 20 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +10...+12

Ужгород +16...+18

Львів +17...+19

Івано-Франківськ +17...+19

Тернопіль +16...+18

Чернівці +16...+18

Хмельницький +16...+18

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +9...+11

Вінниця +16...+18

Одеса +21...+23

Миколаїв +20...+22

Херсон +19...+21

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +17...+19

Черкаси +15...+17

Чернігів +8...+10

Суми +8...+10

Полтава +14...+16

Дніпро +16...+18

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +16...+18

Луганськ +13...+15

Харків +15...+17



Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / Укргідрометцентр